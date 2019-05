Posen en marxa a Campdevànol un servei d'Estètica Oncològica

L'hospital de Campdevànol ha incorporat un servei d'Estètica Oncològica Integral, una iniciativa de la Fundació Oncolliga Girona que ja funciona a altres hospitals com el de Girona, Palamós o Olot. Es tracta d'un programa d'acompanyament dirigit als pacients de càncer per minimitzar els efectes secundaris que els tractaments oncològics provoquen sobre la pell i les mucoses i donar recursos per gestionar els canvis estètics, veure's millor i, en conseqüència, millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.

El programa d'Estètica Oncològica té com a finalitat preservar l'estètica de la persona que pateix càncer a través de la seva formació per la prevenció de possibles efectes secundaris. En aquest sentit, es fa un acompanyament durant tot el procés oncològic. Una de les parts del cos que més pateix amb els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia és la pell (acne, coïssor, toxicitat de la pell o les mucoses), i aquest servei ajudarà els pacients a aplicar-se el cosmètic específic per recuperar el teixit degudament. Alhora també esdevindrà un espai de relaxació i confort, així com de comunicació pel pacient.

Es tracta d'una visita mensual d'aproximadament una hora, on el pacient rep cures i tractaments de la mà d'una especialista, a banda del suport emocional que suposa. Els pacients interessats només hauran de posar-se en contacte amb l'hospital de Campdevànol per tal de sol·licitar una visita.

Aquest servei es finança amb els donatius recollits a la cursa solidària de BTT Oncobike, que se celebra a finals d'octubre a la Vall de Llémena.