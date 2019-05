SER.Gi rep 3.000 € per un projecte per a supervivents de violència masclista

La Fundació SER.GI ha signat un conveni de col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa" que aportarà 3.000 euros al seu projecte per a dones supervivents de violència masclista i que tenen necessitat d'un habitatge després de finalitzar el seu pas pels recursos especialitzats d'acolliment d'urgència. El projecte Dones supervivents consisteix en un dispositiu d'habitatges d'inclusió específic per a dones soles o famílies monoparentals, en el qual s'ofereix una intervenció socioeducativa per reforçar les seves xarxes de suport relacional.