Els usuaris dels centres de distribució d'aliments a Girona baixen un 4%

Els Centres de Distribució d'Aliments (CDA) de les comarques gironines han tingut un 4% menys d'usuaris durant el 2018 i han atès 8.313 famílies, un volum similar a les que hi havia el 2016. El gerent dels CDAs, Caye Gómez, va considerar que la Renda Garantida ha jugat un paper important en la reducció d'usuaris, conjuntament amb altres factors.

De tota manera, des dels CDAs es van mostrar preocupats per la cronificació dels seus usuaris, perquè una de cada quatre famílies que es va incorporar al projecte ho va fer el 2013. En aquest sentit, un dels voluntaris del projecte, Miguel Pellegrino, va explicar que «hi ha fluctuació de gent que entra i surt», però un 26,7% de les famílies ateses el 2018 s'hi mantenen des del 2013. Per contra, gairebé un 23% dels usuaris han entrat per primera vegada el 2018.

El voluntari va especificar que un nombre important de persones que comencen a millorar la seva situació econòmica deixen el programa. Però, per altra banda, també hi ha famílies que no tenen prou recursos i s'hi incorporen, un moviment que comporta que «es mantingui una estabilitat» en la xifra global d'usuaris.

El perfil de família que utilitza aquests centres és el d'una parella jove amb dos fills al seu càrrec i de nacionalitat espanyola. Tot i així, una de les participants del projecte, la Norma Salgado, va explicar que «el 70% de les famílies ateses tenen fills menors d'edat». Aquesta dada és especialment important, ja que comporta un reforç en la dieta dels infants per assegurar un creixement correcte.

Tot i que les famílies puguin tenir el menjar de forma gratuïta, des dels Centres de Distribució d'Aliments es proposa que facin un donatiu d'un, dos o tres euros per cistella. Des de Càritas van remarcar que «més d'un 50% de les famílies han fet aportacions voluntàries».

Segons Pellegrino, els usuaris són conscients que aquestes contribucions «no són per pagar el menjar que s'emporten, sinó per posar el seu granet de sorra en el projecte». De fet, aquesta és una estratègia que la gerència dels centres vol desenvolupar per aconseguir que els usuaris se sentin com una part activa del projecte.

Aquests donatius de les famílies han resultat un 32,54% dels ingressos privats que han recaptat els CDAs el 2018 i que equival a 77.092 euros.

Els centres de distribució d'aliments són un projecte impulsat per Càritas Diocesana de Girona, el Banc dels Aliments, l'Obra Social "la Caixa" i diverses institucions públiques. Per accedir-hi, els serveis socials dels diferents municipis gironins deriven famílies que no tenen suficients ingressos per garantir una alimentació correcta per a tots els seus membres.

Els centres es converteixen en un supermercat en què els usuaris no paguen en diners, sinó en punts. Cada família té un número determinat de punts, segons la seva situació econòmica. Una vegada entren en els centres de distribució alimentària poden agafar pasta, arròs, cigrons o farina, entre d'altres aliments. Segons la seva importància dins de la dieta, els productes tenen un límit per cistella.

Quan ja han acabat, un conjunt de voluntaris marca els productes que s'emporten i revisa que gastin tots els punts que tenen i que tampoc es passin. A més, els voluntaris assessoren les famílies sobre quins productes cal que agafin per garantir una dieta equilibrada. Els usuaris del projecte poden anar a recollir aliments cada quinze dies.