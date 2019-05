Un xofer begut i sense carnet s'encasta contra el peatge

Els Mossos han detingut un conductor per anar molt begut i no tenir permís de conduir després de xocar contra el peatge de Girona Nord a l'AP-7. Els fets van produir-se dilluns i, en arribar-hi agents de Trànsit, van observar que un cotxe havia col·lidit contra l'estructura de formigó que separa les cabines de cobrament del peatge de Sant Julià de Ramis. Després de comprovar que els dos ocupants del turisme no havien patit ferides, van observar que el conductor presentava símptomes evidents d'anar begut. Els agents van fer la prova d'alcoholèmia al conductor i va donar un resultat positiu d'1,04 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé set vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,15 mg/l. A més, l'home mai havia obtingut el permís de conduir. Va quedar detingut pels dos delictes relatius al trànsit. L'arrestat té 51 anys, és de nacionalitat índia i veí de Salt. El detingut, que tenia antecedents, va passar l'endemà a disposició del jutge, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.



Un altre cas, a Tossa

L'endemà, els Mossos van denunciar penalment un altre conductor que es va accidentar amb el ciclomotor a Tossa i que quintuplicava la taxa màxima d'alcoholèmia. El motorista -de 41 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Lloret de Mar- va acabar denunciat penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir begut.Els fets van passar cap a la una del migdia al punt quilomètric 23, de la carretera GI-682, dins el terme municipal de Tossa de Mar (La Selva), quan es va produir un accident per una sortida de via d'un ciclomotor.

El conductor, que va resultar ferit lleu, va donar un resultat positiu d'1,47 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de cinc vegades per sobre del límit màxim permès que en aquest cas era de 0.25 mg/l.

El ciclomotor va quedar immobilitzat i al conductor se li van obrir diligències penals com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

El denunciat va quedar citat i declararà sobre els fets al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols quan sigui requerit.