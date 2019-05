Els ajuntaments gironins no arriben al 0,7% d'ingressos per a la cooperació

El municipalisme català va aportar entre el 2015 i el 2018 la meitat de la despesa en cooperació a Catalunya però pocs ajuntaments arriben encara al llindar 0,7% a les comarques gironines. Així ho indica l'observatori municipalista del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), que recull dades de bona part dels municipis catalans, tot i que no de tots. Segons aquestes, només nou municipis catalans van destinar més del 0,7% -el llindar mínim demanat per les ONGs- dels seus ingressos propis a la solidaritat l'any 2017.

Entre les capitals de demarcació, només Barcelona supera el mínim reivindicat per les organitzacions no governamentals, amb un 0,75%.

En el cas de Girona, la ciutat gironina que més proporció d'ingressos destina a la cooperació, era del 0,54% l'any 2017. Per darrere hi hauria Figueres, amb el 0,44%, i a més distància, Celrà (0,28%), Palafrugell (0,24%) o Banyoles (0,23%), segons les dades del darrer informe de l'observatori de cooperació municipalista de l'FCCD, que també indica que entre el 2015 i el 2018 la tendència general observada és de «recuperació» dels percentatges de cooperació dins els pressupostos locals.

Segons l'informe, en els darrers tres anys, la solidaritat catalana s'ha traduït en 164 milions d'euros. D'aquests, un 51% prové del pressupost de la Generalitat i un 21%, de l'Ajuntament de Barcelona. En total, el món local representa pràcticament la meitat: el 49%.

A banda de Barcelona, entre els pocs municipis que superen el llindar del 0,7% hi ha Sant Sadurní d'Anoia (0,96), Sant Quirze del Vallès (0,92) o Sant Boi de Llobregat (0,83), per exemple.



Inversió per habitant

Entre els municipis més solidaris en inversió per habitant hi ha, amb diferència de la resta, Castellbisbal, on la cooperació per càpita arriba fins als 9,12 euros, i és la més alta de tot Catalunya.

Per darrere de Castellbisbal hi ha Sant Sadurní d'Anoia i Santa Perpètua de Mogoda (7 euros/hab), Sant Cugat (6,6), Sant Quirze del Vallès (6,4) i Barcelona (6). Pel que fa a les altres capitals de demarcació, Girona va destinar 4,27 euros per ciutadà l'any 2017, Tarragona, 3,87, i Lleida, 2,04.

En el cas de les comarques gironines, a banda de la capital, destaca Figueres, amb 3,5 euros per cada veí; Palafrugell, amb 2,64 euros, o Celrà, amb 1,94.



Suport a la Mediterrània

Entre les regions que més suport reben del món local via Fons Català de Cooperació al Desenvolupament entre el 2015 i el 2018 hi ha la Mediterrània. Destaca la resposta «massiva» que els ajuntaments catalans van adreçar a l'emergència de la crisi dels refugiats a la Mediterrània, que va provocar que el pressupost amb el qual comptava l'FCCD l'any 2015 se situés proper al màxim de tot el període.

La distribució dels fons gestionats a través de l'FCCD indiquen que la Mediterrània (27%), l'Amèrica Central (27%) i l'Àfrica Subsahariana (24%) són les regions del món que reben la major part del suport municipal català.

Dels 45 països on ha treballat el Fons, quinze en concentren el 79% del pressupost. Destaca especialment el suport a Nicaragua i el Senegal.