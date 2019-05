El Consell controla la gestió de l'aigua de 4 pobles de la Garrotxa

El Consell Comarcal de la Garrotxa en el seu últim ple va aprovar convenis amb els ajuntaments de Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca i Maià de Montcal.

Els acords amb Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya i Sant Jaume de Llierca preveuen el seguiment mensual del sistema d'abastament, informar trimestralment sobre l'abastament i propostes de millora, la redacció del reglament del servei d'abastament municipal, fer un estudi de costos i tarifes del servei municipal d'abastament i donar suport tècnic en la redacció de plecs tècnics per a la contractació de serveis subministraments i obres relacionades amb el servei d'abastament d'aigua municipal.

En els últims mesos, Sant Joan les Fonts i la Vall de Bianya van municipalitzar la distribució de l'aigua. A Sant Joan les Fonts la major part de la xarxa d'aigua depenia de l'Associació de Plomistes i a la Vall de Bianya d'una empresa de caràcter municipal.

L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach, ha definit que el conveni com un recurs pràctic que estalviarà el municipi de seguir el dia a dia de la xarxa d'aigua. «Posaran comptadors que localitzaran les fuites d'aigua», ha posat d'exemple l'alcalde. L'aigua de la Vall de Bianya prové d'un aqüífer situat als túnels de Collabós. Durant uns 25 anys, l'Ajuntament de la Vall de Bianya va crear una xarxa d'aigua a partir de l'aqüífer de Collabós. Sobre la base, de diferents plans i d'ajuts del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya va aconseguir portar aigua a tots els nuclis, excepte la Vall del Bac. Per dur-la a la part alta de la Canya va haver de fer una estació de bombeig. El motiu era que la deu estava a uns 10 quilòmetres de distància. Per fer aquesta feina, van crear una empresa municipal però ara que la xarxa està acabada i només els cal fer manteniment no necessiten l'empresa.

El conveni amb Maià de Montcal és per la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut de les inversions per a la gestió del servei d'aigua potable al nucli de Bruguers. Maià també ha fet un esforç per crear una xarxa d'aigua potable potent.