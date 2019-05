Deshabituació durant l'estada hospitalària a Olot

L'hospital d'Olot ha posat en marxa aquest any el programa de deshabituació tabàquica per a pacients ingressats. La iniciativa dona una oportunitat al fumador d'iniciar el procés de deixar de fumar en ambient saludable, a més d'oferir-li un suport terapèutic. En el moment de l'ingrés, s'informa el pacient sobre el programa i la infermera referent en aquest àmbit li passa un qüestionari per identificar el grau d'addicció al tabac i oferir-li un tractament i un seguiment mentre estigui ingressat. El programa s'inicia només amb els ingressos previstos de més de 48 hores. Un cop rep l'alta, se li fa el seguiment. Les persones amb malalties mentals associades o altres addiccions es deriven al Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències de la Garrotxa. L'últim pas del procés és una enquesta de valoració al cap d'un any d'haver iniciat el tractament. Les primeres valoracions es faran el 2020.