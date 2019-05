Educació no es fa enrere i manté la supressió de línies de P3 previstes a les escoles gironines

El departament d'Educació i les AMPA de les diferents escoles gironines afectades per la supressió de línies de P3 no han arribat a cap acord, després de les diferents reunions que s'han fet. El departament va convocar el centre Gaziel de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el dilluns, mentre que amb l'Escola Mas Clarà de La Bisbal d'Empordà ho va fer el passat dijous. En els dos casos, no s'ha fet enrere en la seva pretensió d'eliminar una de les dues línies de P3 que té cadascun dels centres, malgrat que al Mas Clarà hi ha 39 preinscripcions, catorze més de la ràtio màxima. En el cas de la Gaziel n'hi ha 32, i els pares ja han advertit que seran "contundents" en la defensa del manteniment de la línia. L'altre centre afectat és el Salvador Espriu de Vidreres. En els tres casos, Educació proposa repartir els alumnes en altres centres.

Les tres línies de P3 de les escoles gironines que Educació preveu suprimir l'any que ve ha fet mobilitzar els pares i mares dels centres. Tant, que el departament ha hagut de convocar-los a una reunió per intentar explicar el per què de la decisió. La trobada, però, no va anar acompanyada d'un acord entre les AMPA i Ensenyament, malgrat que els pares reconeixen el gest de la direcció territorial de reunir-se amb ells.

Des de l'AMPA de l'Escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols consideren, però, que la bona voluntat no és suficient i reclamen que es mantinguin les dues línies actuals. Una reclamació idèntica que la que fan a l'Escola Mas Clarà de La Bisbal d'Empordà i a la Salvador Espriu de Vidreres. El departament vol treure'n una de cada centre i que els nens preinscrits que queden fora – hi ha un màxim de 25 per classe – es reparteixin entre la resta d'escoles del municipi corresponent.

En el cas concret de l'Escola Gaziel de Sant Feliu hi ha un total de 32 preinscripcions, el què suposa que s'hauran de repartir set infants entre la resta de centres. Això, explica el president de l'AMPA, Dani Puntunet, afecta negativament la qualitat de l'ensenyament ja que eleva les ràtios de la resta.

A la Bisbal d'Empordà el problema encara és més greu. I és que el nombre de nens preinscrits a l'Escola Mas Clarà és de 39, per tant serien catorze les famílies que haurien de buscar lloc en un dels tres centres més que té el poble, Cor de Maria –que és concertat -, el Joan de Margarit i l'Empordanet, que només pot arribar als 22 alumnes ja que està qualificat com a centre d'alta complexitat. Amb tot, a la Bisbal la línia que manté Ensenyament arribaria fins els 27 alumnes excepcionalment, ja que tots ells són germans d'altres nens i nenes del centre.

A la pràctica, aquesta decisió d'Educació també suposa un problema afegit, el de la matrícula viva –nens que es van incorporant al llarg del curs– . En aquest aspecte, el repartiment dels petits en altres centres faria incrementar les ràtios i en alguns casos ompliria la línia, i per tant, no podrien acceptar nens durant el curs.

Suport dels consistoris

Davant de la decisió inicial d'Educació, els pares i mares ja s'han començat a mobilitzar. A la Bisbal aquest dimarts van acudir al ple ordinari del mes de maig i van exposar el seu malestar en el torn de precs i preguntes.

En aquest sentit, el regidor d'Educació, Enric Marquès, que també aspira a ser alcalde la propera legislatura, va donar suport a les seves reivindicacions. També es va mostrar comprensiu l'encara batlle, Lluís Sais, que va recordar que la supressió d'una línia és una competència del departament.

Al Gaziel, a més del suport del consistori, han iniciat accions que asseguren seran "més contundents", ja que també compten amb el recolzament de la resta d'AMPA del municipi, a més de bona part de la comunitat educativa.

I és que l'ajuntament no pot dir si incrementa o no el nombre de línies que hi ha per curs, però sí que té la competència per decidir quines manté i quines no, en funció del què el Departament li atorga.