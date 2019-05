Les estafes a Internet creixen ràpidament i són un delicte «rentable» pels seus autors

Les estafes a Internet creixen «ràpidament», explica un agent de la Unitat de Relacions amb la Comunitat (URC) de la comissaria de Blanes. El policia ressalta que és un tipus de delicte «molt rentable pels seus autors» ja que les penes a les quals s'enfronten els delinqüents són baixes, màxim tres anys de presó, però en «la majoria dels casos els delictes són lleus, estafes de menys de 400 euros, i poden acabar en només una multa». El policia destaca la dificultat de ressolució d'aquest tipus de fets a la xarxa, uns enganys que es poden realitzar «des de casa seva en altres països, amb altres legislacions, i això fa que en molts casos costi arribar fins a ells i aquests quedin impunes».

Actualment la majoria d'estafes estan relacionades amb Internet. I l'agent destaca que «les tradicionals com el fals bitllet de loteria premiat, la taca, l'estampeta, el fals revisor dels gas, entre d'altres es continuen donant, però han quedat minimitzades davant de les estafes que es donen per internet». Entre les més denunciades en l'actualitat hi ha els enganys que s'han produït per «compres fraudulentes a través d'internet i compravendes entre particulars a través de diferents aplicacions».

Botigues inexistents a la xarxa

Tot i això, diu que les més habituals en l'actualitat rauen en la venda de productes «per part de botigues virtuals inexistents i les compres utilitzant targetes amb dades sostretes o doblades».

Per tal de prevenir ser estafat amb aquest tipus d'enganys a Internet, el mosso de la URC de Blanes recorda que «la seguretat total no existeix». I remarca que d'entrada cal «desconfiar de les ofertes extraordinàries o dels productes excessivament barats. Avui en dia ningú regala res sense cap contraprestació i el que et pots trobar quan compres molt barat és que el producte sigui una còpia o bé que no t'arribi mai».

Els Mossos donen diversos consells de seguretat i el policia en destaca diversos com, per exemple, protegir els dispositius amb accés a internet amb bons antivirus que cal tenir actualitzats per tal d'evitar que entrin al dispositiu. Cal evitar connectar-es a xarxes wifi públiques i desconfiar de correus o links de remitents desconeguts. Pels casos com els de l'empresària de Blanes cal dirigires al proveïdor o empresa per un altre mitjà per confirmar el que demanen.