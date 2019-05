L'elèctrica gironina Som Energia superarà aquest any els 600.000 socis

La cooperativa Som Energia, amb seu a Girona, ha crescut un 30% en nombre de socis el 2018, amb 13.700 persones més, i ha comercialitzat un 53% més d'energia respecte de l'any anterior, amb un total de 246.825 megawatts per hora. En un comunicat emès ahir, la cooperativa energètica ha informat que el 2018 ha facturat 49,5 milions d'euros i preveu superar els 60 milions el 2019, arribant així als 60.000 socis el 2019 i superar els 100.000 contractes d'electricitat.

Assenyala que la seva base de socis és de particulars, però que també compta amb 1.500 empreses, 250 cooperatives, 460 associacions i fundacions, mig centenar de comunitats de veïns i gairebé un centenar d'administracions públiques, que en conjunt, suposen 7.200 contractes d'electricitat.

En l'assemblea general de la cooperativa, celebrada ahir a Girona i 15 seus connectades per videoconferència, es va aprovar el pressupost del 2019, es van renovar dos càrrecs del Consell Rector i es va donar a conèixer la Memòria Social i Econòmica.

A més, es va informar que al setembre preveuen començar a compensar els excedents de les persones que disposin de plaques solars i optin per aquesta modalitat, «amb un valor que s'apropi al preu de mercat» de al voltant de 0,05 euros per quilowatt per hora.

En l'assemblea, també es van presentar deu mocions sorgides de la base societària, que, a més de proposar-les, les ha treballat i debatut prèviament en espais virtuals, com la plataforma Participa, i en fòrums presencials, com la Trobada de Grups Locals.

Una de les mocions presentades i aprovades va ser la d'estudiar la manera d'obrir la participació de les comunitats locals en el finançament de projectes de generació de la cooperativa, amb el que se cerca «apropar aquests projectes a la població del territori on es duen a terme».