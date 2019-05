Olot posa a concurs el paviment reductor de soroll per al vial Sant Jordi

L'Ajuntament d'Olot, en la seva última Junta de Govern, va aprovar el plec de clàusules i la convocatòria de licitació per a les obres de recobriment amb mescla sonoreductora a l'avinguda Sant Jordi, carrer Portbou i carrer Zamenhof. Després de la Junta, l'alcalde, Josep Maria Corominas, va explicar que el motiu de l'aprovació és per fer possibles les obres en el mes d'agost i en un termini de tres setmanes. L'alcalde va valorar que l'Ajuntament ha d'aprofitar el temps de vacances perquè, segons ell, en un altre mes de l'any les obres serien impossibles.

Es tracta d'aixecar el paviment actual i posar-ne un que redueixi el soroll produït pel pas dels vehicles. «Serà un moment una mica crític pel trànsit de la ciutat», va valorar. Corominas va explicar que el canvi de paviment forma part de les mesures destinades a la pacificació del trànsit i acordades amb la plataforma de veïns de l'avinguda Sant Jordi.

En aquest sentit, va explicar que la Generalitat ha instal·lat lectors de matrícules a la rotonda del polígon de les Serres a la Vall d'en Bas i a la rotonda de can Minguet per la Canya. Segons ell, es tracta d'uns lectors que distigeixen molt bé si els vehicles que passen són camions o turismes. A partir de tenir les dades dels lectors en disposició, va indicar que aplicaran mesures, com posar en taronja els semàfors a la nit o reduir la velocitat fins a 30 quilòmetres hora. Corominas va considerar que la solució final és la variant. Paral·lelament, la Plataforma de Veïns No és un vial, és un carrer es va reunir al local del barri de Sant Cristòfor i Masbernat. La junta va informar dels acords amb l'Ajuntament. Van informar del fet que han exigit una solució autònoma de l'Ajuntament en relació a la variant. Volen que si la variant es retarda, l'Ajuntament tiri pel dret i gestioni una variant sense la Vall d'en Bas i les Preses.