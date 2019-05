El Consell Comarcal del Ripollès vol reduir els assalts a les cases

El Consell Comarcal del Ripollès demana, d'acord amb els ajuntaments, que s'impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per frenar l'increment de seguretat ciutadana. El fet és que en diversos municipis com és el cas de Sant Joan de les Abadesses o Ripoll, s'ha registrat un augment del nombre de robatoris en domicilis, alguns dels quals amb força. És per això que el ple ha aprovat per unanimitat una moció en aquest sentit, tal com han fet aquests dos municipis als darrers plens. «Fa temps que ens estem queixant», assegura el president, Eudald Picas, que creu que calen més efectius policials al Ripollès. Per això demana que alguna de les 500 places noves de mosso d'esquadra que s'han convocat sigui per al Ripollès. En la mateixa línia s'ha manifestat el conseller comarcal de l'oposició Roger Bosch (ERC-AM), que ha celebrat que s'aprovin mocions com aquesta. També ha recalcat que en comarques com el Ripollès, amb una geografia complexa que complica la mobilitat, es requereixen més efectius policials.

El text aprovat també insta la fiscalia general de Catalunya i el tribunal superior de justícia perquè en els seus àmbits de decisió tinguin present la reincidència dels delinqüents a l'hora de graduar les penes. A més, es reclamen al Govern espanyol els més de 800 milions d'euros que deu a la Generalitat per tal que es puguin revertir en la millora dels recursos materials i humans del Cos de Mossos d'Esquadra. Des del mateix grup, apunten que cal seguir demanant suport a les administracions superiors per deduir la inseguretat.