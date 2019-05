Dos joves de 26 anys moren en un accident de trànsit a Sant Martí de Llémena

Els dos ocupants d'una moto van morir dissabte al vespre en sortir de la carretera a la GI-531, a Sant Martí de Llémena (Gironès). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 20.16 hores. L'accident es va produir al quilòmetre 15,4.

Els dos ocupants d'una moto van morir dissabte al vespre en sortir de la carretera a la GI-531, a Sant Martí de Llémena (Gironès). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 20.16 hores, quan, per causes que s'estan investigant, la moto va sortir de la via i van morir els dos ocupants. L'accident es va produir al quilòmetre 15,4, al terme municipal de Sant Martí de Llémena.

Arran de la incidència es van activar tres patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquestes dues víctimes ja són 64 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.