Una emprenedora gironina contracta supervivents de violència masclista en un projecte per reduir residus

La creació de feina per a víctimes de violència masclista i la protecció del medi, a través de la reutilització i la reducció de deixalles, conflueixen a Resid'Ús, un projecte social i ambiental creat per la gironina Alba Bosch. La iniciativa combina la confecció de productes a partir de cotó orgànic i l'oferiment d'una oportunitat laboral per a dones en risc d'exclusió, les dues inquietuds d'aquesta emprenedora de 25 anys amb un màster en Drets Humans, especialitzada en temes socials i igualtat de gènere.

Bosch ha unit les peces a Fembolcall, un projecte en fase pilot i que, de moment, només té capacitat per contractar a temps parcial una dona supervivent de violència masclista que s'allotja en un pis del Servei d'Acolliment Substitutori de Girona. Abans de decidir quina via seguia, l'emprenedora va contactar amb la Fundació IRES, especialitzada en l'atenció integral a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Aquesta organització gestiona un pis a Girona, amb les educadores del qual Alba Bosch va valorar si reunia les condicions necessàries per produir el material de Fembolcall: uns embolcalls reutilitzables que es presenten com una alternativa als de plàstic o d'un sol ús, com el paper film o d'alumini.



Premi per consolidar el projecte

A l'abril, el projecte d'inserció laboral de Resid'Ús va guanyar el premi d'Emprenedoria social de la Plataforma Educativa, dotat amb 1.500 euros que Alba Bosch va dir llavors que permetria «assegurar l'ampliació del projecte» i ara confima que ajudarà a contractar més dones per a Fembolcall.

En paral·lel a aquest reconeixement, una acció de la seva empresa per combatre la generació de residus, en una activitat de sensibilització ciutadana feta amb l'escola Eiximenis i les botigues de Llagurt a Girona, va quedar finalista en la darrera edició del Premi Europeu de Prevenció de Residus, que el 15 de maig es va entregar a Brussel·les.

L'aventura empresarial d'Alba Bosch va començar a gestar-se a París, on fins al juny del 2018 cursava un màster en Drets Humans, després d'estudiar Ciències polítiques. La idea que va acabar derivant en Resid'Ús va sorgir allà, on va prendre consciència de la gran varietat de productes per contribuir amb el moviment Residus zero que a Girona no es trobaven. A través d'una prospecció de mercat va comprovar que els pocs elements que es venen a Catalunya són importats de països anglosaxons i de França.

Tot i afirmar que no tenia «cap vocació empresarial», ja que sempre ha estat vinculada al sector públic i en programes de desenvolupament d'ONGs, Bosch es va posar a treballar en la iniciativa just després d'acabar els estudis. Va estar uns mesos definint-la i el 17 de novembre, coincidint amb la Setmana europea de prevenció de residus, va treure al mercat cinc models de bosses –el primer disseny el va fer amb l'ajuda de l'àvia. Aquest projecte personal el combina amb la seva feina, a la fundació cultural i política Les Voltes.

Abans de posar fil a l'agulla, la gironina es va assessorar amb la Xarxa Catalunya Emprèn i, seguint el seu consell, va estudiar els recursos del territori, tant pel que fa a organitzacions de dones com d'entitats socials amb centres de confecció que poguessin elaborar els seus productes. Així va arribar als tallers de Càritas Banyoles, on es cusen les tres mides de bosses per anar a comprar i dos tipus de bosses de malla que Resid'Ús comercialitza al seu web, tot i que busca punts de venda físics.

Pel que fa als embolcalls, després d'una primera fase acabada fa poques setmanes, ara estudia amb les educadores socials l'opció de contractar una usuària de pisos assistits que ja hagi superat la primera situació d'emergència.