El Festival Ludivers tanca la seva sisena edició amb èxit en un nou emplaçament

Ahir va finalitzar la VI edició del Festival del joc i de les cultures de la imaginació Ludivers que s'ha celebrat durant els dies 24, 25 i 26 de maig als Jardins de la Devesa de Girona. Enguany és la primera vegada que el certamen té lloc en aquest emplaçament, ja que fins ara s'havia celebrat a la plaça de l'U d'Octubre de 2017. En aquest nou espai s'hi van instal·lar fins a un total de vuit zones diferenciades amb ofertes lúdiques molt variades. «Miniplaneta» era un espai de joc lliure pensat pels més petits, a «Planeta Juganer» els assistents van trobar-se amb una gran ludoteca i jocs de taula, la zona anomenada «Planeta Articiència» oferia un espai amb tallers artístics i científics, també hi havia instal·lat un lloc dedicat exclusivament als contes i un altre pels videojocs i les tecnologies. «Planeta Gastrolúdic» era l'espai gastronòmic del festival amb diferents propostes culinàries, i també hi havia un escenari on cada dia es va representar un espectacle diferent. Finalment, hi havia un espai amb instal·lacions interactives de gran format.