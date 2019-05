L'Oncolliga convida uns 3.500 joves a allunyar-se del tabac

Prop de 3.500 alumnes de primer d'ESO de les comarques gironines han participat a les xerrades de la Fundació Oncolliga Girona per conscienciar els joves sobre els riscos del consum de tabac. El programa de prevenció del tabaquisme «No et fumis la salut» ha arribat a 46 centres aquest curs acadèmic.

El programa ha posat aquest dilluns el punt i final amb un acte de cloenda a l'Auditori de Girona, en què han participat 437 alumnes de primer d'ESO d'instituts de Girona i Salt. La cloenda se celebra cada any en dates pròximes a la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac (31 de maig) i es converteix en una festa per posar en comú les campanyes antitabac dissenyades pels propis alumnes i es fa el lliurament de certificats als guanyadors.

Aquest any han assistit a l'acte alumnes provinents dels INS Maristes, Bell·lloc i Vedruna de Girona; i Salvador Espriu, Vilagran i Pompeu Fabra de Salt. Durant la cloenda, conduïda per l'actor i director de teatre Martí Peraferrer, s'han pogut veure els espectacles musicals i de ball preparats pels mateixos alumnes.

El programa de l'Oncolliga va nèixer el 1999 i s'ha anat introduint en bona part dels centres de secundària de la demarcació per alertar els alumnes dels efectes nocius del tabac que, juntament amb l'alcohol, és la droga més consumida entre els joves.

Tot i això, segons dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el consum diari de tabac en escolars de 14 a 18 anys es va reduir a la meitat entre 2004 i 2016, passant d'una prevalença d'aproximadament del 20% a una del 9,2%. De fet, el consum de tabac entre els alumnes de secundària d'entre 14 i 18 anys va arribar als seus valors més baixos al 2016.

Les dades indiquen que l'edat d'inici al consum de tabac cada cop és més primerenca. Alguns estudis assenyalen l'entrada als instituts com un dels factors de risc per iniciar el contacte amb drogues, i és per aquesta raó que el programa de prevenció de l'Oncolliga es dirigeix als nois i noies de 1r d'ESO.

Sota el lema «Fem la nostra campanya» es convida també els joves que han assistit a les xerrades a que elaborin una campanya contra el tabac. L'activitat consisteix en la creació de cartells, postals comercials o vinyetes còmiques, aaixí com en la redacció de missatges dirigits a persones fumadores suggerint-los que abandonin l'hàbit de fumar.