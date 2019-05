Registren tretze encallaments d'animals a la Costa Brava el 2018

La Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat va registrar l'any passat tretze encallaments d'animals a la Costa Brava, sobretot cetacis, com el dofí mular o el ratllat, el cap d'olla gris o el rorqual comú. Es tracta de dos exemplars més que el 2017, i la majoria es van localitzar al litoral de l'Alt Empordà. A la costa alt-empordanesa hi van encallar set cetacis, mentre que cinc ho van fer al Baix Empordà, una comarca on la Xarxa també va registrar l'arribada d'una tortuga.

En total, en els darrers sis anys, la Xarxa de Rescat de Fauna Marina ha registrat gairebé un centenar d'encallaments a la costa gironina. Dels 95 exemplars, una setantena eren cetacis i, com l'any passat, la majoria es van localitzar al nord de la demarcació.

Així, les dades facilitades pel Departament de Territori i Sostenibilitat assenyalen que, entre el 2012 i el 2018, 46 cetacis i quinze tortugues han encallat al litoral alt-empordanès; 21 cetacis i cinc tortugues ho han fet al Baix Empordà i fins al litoral de la Selva hi han arribat quatre cetacis i quatre tortugues més.

A tot Catalunya l'any passat es van registrar 156 encallaments d'animals marins, onze menys que el 2017, quan es van registrar 167 animals encallats. Un 71% dels exemplars correspon a la família de les tortugues ( Caretta caretta), seguida del dofí ratllat ( Stenella coeruleoalba), amb un 30%, i altres classes de dofins, com el mular ( Tursiops truncatus), amb un 6,4%.

Dels 45 encallaments de cetacis comptabilitzats per la Xarxa l'any passat a Catalunya, quaranta corresponien a animals ja morts. Una trentena eren dofins ratllats, set dofins no identificables, sis dofins mulars i dos rorquals comuns. A més, el 2018 també es va encallar un tauró pelegrí, que va arribar mort al cap de Creus durant el mes de maig.

Des del Departament de Territori recorden que el dofí ratllat és l'espècie més abundant al nostre mar i la que més encalla. Acostuma a patir patologies internes que l'afecten i poden causar-li fins i tot la mort.

«És molt difícil que un cetaci que arribi a encallar es pugui recuperar», apunta la conselleria, assenyalant que només algun cas d'animals litorals, com el dofí mular, s'acosten a ports, badies o cales d'algunes parts del territori per alimentar-se fins al punt de ser visibles des de la costa.

En el cas de les tortugues, per primera vegada s'han recollit més exemplars vius que morts. En concret, l'any 2018 es van reportar 110 exemplars rescatats, dels quals 70 eren vius i 40 morts.

El percentatge de supervivència de les tortugues rescatades vives també ha registrat un increment significatiu, proper al 97%, gràcies al protocol establert a mitjans de 2017 en col·laboració amb els pescadors de les confraries de l'Ebre -on es concentren la majoria de captures incidentals- per facilitar la intervenció immediata en casos de captures accidentals. El protocol compta amb el suport dels Agents Rurals i la Fundació CRAM.

El 2018, 30 embarcacions vaixells van recollir 67 tortugues, i totes van poder sobreviure i tornar al mar passats uns tres mesos de mitjana.



Cinc cetacis el 2019

Fins a l'abril del 2019, els encallaments de cetacis a la costa catalana s'han reduit a només cinc exemplars, i s'han recuperat més de 60 tortugues marines. Dels cetacis encallats enguany, destaca l'encallament d'una balena amb bec de Cuvier, una espècie rara d'observar, que hauria mort per l'impacte amb una embarcació.

Va aparèixer a la costa de Tossa de Mar, en la tercera vegada que es té constància d'aquesta espècie a la costa catalana. Les altres dues van ser el 2015 a Mataró i Salou.