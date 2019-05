Cinc motoristes han mort en accident de trànsit des d'inicis d'any a Girona

Fins a cinc motoristes han mort com a conseqüència d'un accident de trànsit des de principis d'any a la província de Girona. Es tracta de sinistres viaris que s'han produït tant en vies urbanes com interurbanes.

Aquesta xifra ja suposa prop de la meitat dels motoristes finats durant tot l'any passat. L'any 2018 van perdre la vida 11 usuaris d'aquest tipus de vehicles de dues rodes motoritzats. I alhora suposa que les baixes d'aquest col·lectiu són un terç del total, que se situa en 17 persones mortes de sinistre viari aquest any a la província de Girona.

El cap de setmana ha estat negre per a aquest col·lectiu. Han mort dues persones que anaven en motocicleta quan circulaven per la GI-531 a Sant Martí de Llémena. Aquest via de revolts uneix aquest municipi amb les Planes d'Hostoles. L'accident de trànsit va produir-se el vespre de dissabte a l'altura del punt quilomètric 15,4 de la GI-531 i per causes que encara s'estan investigant. Una motocicleta va sortir de la via i a conseqüència de l'accident van morir els dos ocupants del vehicle. Hi van perdre la vida un veí de Girona de 26 anys, C.C.B, i de nacionalitat cubana, i una altra veïna de la ciutat, M.M.R.G., de 26 anys i nacionalitat espanyola. Aquest sinistre viari va obligar a activar els serveis d'emergències, però un cop van arribar no van poder fer res per salvar-los la vida.

Aquest tipus d'accident de trànsit, el dels col·lectiu que s'anomenen més vulnerables, on també entren els vianants i ciclistes, està patint una alta sinistralitat aquest any. I per això, les autoritats i policies de trànsit demanen precaució a l'hora de circular.



Mortalitat a l'alça

Els motoristes finats aquest 2019 són cinc -fins a 26 de maig- i suposen un terç del total. La mortalitat de motoristes va a l'alça i una mostra és que el 2016 van perdre la vida quatre persones que anaven amb aquest tipus de vehicles de dues rodes, mentre que, el 2019, la sinistralitat del col·lectiu va augmentar amb un total de nou morts. I l'any passat va ser un any negre, amb 11 morts. S'ha de dir que enguany ja hi ha hagut cinc finats en vies urbanes i interurbanes, quan encara no s'han complert cinc mesos d'aquest any 2019.

El primer dels accidents de trànsit mortal amb un motorista finat d'aquest any 2019 es remunta al 19 de gener. En concret, el conductor de la moto va perdre la vida quan una altra moto el va atropellar després de caure a la via. Tot plegat va passar al quilòmetre 17 de la GI-682 a Tossa de Mar, quan per causes que s'estan investigant el conductor va caure. La moto que el seguia no el va poder esquivar i el va acabar atropellant mortalment.

Un sinistre viari mortal més recent és el d'un jove motorista de 23 anys que va perdre la vida a l'hospital Trueta poc després de patir un accident a Domeny, a la ciutat de Girona. El jove va patir una sortida de via a l'altura d'una rotonda i no es va poder recuperar de les ferides.

Aquest tipus d'accidents de trànsit tenen lloc quan fa bonança, ja que la gent utilitza més aquest tipus de vehicles. La facilitat de mobilitat permet anar pels llocs molt més ràpid i l'aparcament és molt més senzill, sobretot a les ciutats. Cal recordar que Girona, segons els estudis de les asseguradores, s'ha convertit en els últims anys en el territori de les escúters, ja que s'utilitzen molt per moure's a la ciutat i en zones de la Costa Brava.U