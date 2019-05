El Fluvià a Olot es contamina perquè falta una depuradora

El Fluvià, al seu pas per Olot, queda contaminat per la manca d'una depuradora.

La falta d'una estació depuradora de les aigües del Fluvià provinents de Sant Esteve d'en Bas i de les Preses va ser un dels temes tractats en l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa. El portaveu del PSC, Josep Guix, va retreure al president del Consell la manca d'una depuradora abans de l'entrada del Fluvià a Olot.

Guix va explicar que un hectòmetre cúbic d'aigua és desviat a l'entrada del terme cap a la depuradora d'Olot, quan, segons el seu criteri, seria millor que l'aigua no fos desviada i fos depurada abans de l'entrada a Olot.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, va considerar que la depuradora de la Vall d'en Bas havia estat una de les preocupacions del seu mandat. Segons ell, qualsevol anomalia en les aigües del Fluvià a l'entrada d'Olot afecta directament el president del Consell Comarcal de la Garrotxa i l'alcalde d'Olot. Va assenyalar que havia preparat retornar la delegació de les responsabilitats referents a la depuradora a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. Va definir que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas no ha pres compromís en la depuradora. «Amb el seu bon fer o no bon fer, no ha volgut mullar-se», va dir.

Fonts del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa han explicat que quan plou amb intensitat d'una manera sobtada les aigües brutes provinents de Sant Esteve d'en Bas i de les Preses no poden ser absorbides pels conductes que van a la depuradora d'Olot. El resultat és que les aigües brutes van a parar al Fluvià, que passa per Olot, i en un moment tots els treballs per a la millora de la biodiversitat passen a ser una feina inútil. A Olot, a la primavera i la tardor, sol haver-hi ruixats de molta intensitat.