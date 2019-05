El jutjat encarregat de clàusules sòl de Girona, en situació de col·lapse

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reforçarà el jutjat de Girona especialitzat en clàusules sòl perquè viu una situació de "col·lapse" per l'allau de recursos que hi entren. El president del TSJC, Jesús María Barrientos, ha dit que només durant l'any passat va haver d'assumir-ne 2.500 de nous, "que és el doble d'allò que es considera un volum òptim". Per això, el TSJC hi posarà una nova jutgessa –que nomenarà durant els propers dies- per alleugerir la càrrega de feina. I de retruc, com que es preveu que després les demandes es recorrin davant l'Audiència, també reforçarà la Secció Primera amb un nou magistrat (que hi anirà en comissió de serveis). Durant la reunió de la Sala de Govern del TSJC, Barrientos també ha admès que "un altre focus de preocupació" és el jutjat de família de Girona, i s'ha preguntat quan el Departament posarà en servei el nou que ja s'ha creat (i que també s'encarregarà d'aquests casos).