Amb l'arribada del bon temps cal evitar relaxar-se en l'ús de l'equipament

Un bon equipament en el cas dels motoristes és essencial. Des del Servei Català de Trànsit (SCT), davant la sinistralitat que viu aquest col·lectiu, es donen un seguit de consells en el marc d'una campanya que es realitza aquests dies. Assegura que ara que ve el bon temps convé recordar que el motorista circula sense la protecció d'una carrosseria i qualsevol caiguda o impacte pot comportar-li abrasions i greus lesions. Per això, és d'una importància vital l'equipament que ha de portar, ja que és la seva única protecció davant l'asfalt.

L'ideal és un equipament integral tant en trajectes llargs com curts: jaqueta i pantalons llargs, guants i botes, i el casc (que ha de ser integral i homologat). Sobretot de cara a la calor és molt important que el motorista no es relaxi en l'ús d'aquests elements i protegeixi igualment les seves extremitats amb mànigues llargues a cames i braços, així com els peus tapats. Per la seva seguretat, aquest estiu, el Servei Català de Trànsit es proposa evitar la imatge de motoristes circulant amb xancletes i pantalons curts. Una imatge recurrent sobretot en poblacions costaneres.

Les policies de trànsit han realitzat aquests últims dies una campanya intensiva per vetllar per la seguretat dels motoristes. Una acció programada quan ja comença el bon temps i la mobilitat d'aquests vehicles de dues rodes creix. A peu de carretera s'han vigilat els motoristes com a infractors, però també com a possibles víctimes de conductes de risc.