Sant Jaume presentarà el projecte de la piscina coberta

L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, ha explicat que en les setmanes vinents farà públic un estudi de viabilitat d'una piscina coberta que va ser fet durant l'any passat.

L'estudi determina que fa falta un nombre determinat d'usuaris per fer rendible la piscina coberta. Segons Cargol, amb el nombre actual de veïns que hi ha a Sant Jaume, és impossible. Això no obstant, la idea és atraure usuaris dels pobles de la rodalia: Montagut i Oix, Argelaguer, Besalú, Tortellà, Castellfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts. A més, Cargol calcula que el miler de treballadors provinents dels pobles veïns que cada dia van a treballar a les fàbriques del polígon de Politger podrien convertir-se en usuaris.

L'estudi marca que la piscina ha de tenir característiques com un vas gran i un de petit, uns bons accessos i un aparcament amb molta capacitat. També hi ha d'haver un bon gimnàs.

L'alcalde ha explicat que l'Ajuntament ara busca un emplaçament per posar la piscina. Ha explicat que la ubicació podria ser la fàbrica Brutau, ara en estat ruïnós. Segons Cargol, l'Ajuntament, des de fa temps, negocia comprar la fàbrica.

L'alcalde ha indicat que poder disposar del projecte d'una piscina coberta serà una de les fites del mandat que comença.