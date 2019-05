La UdG dissenya una proteïna que pot ser útil com a fàrmac antitumoral

Un equip d'investigadors de la Universitat de Girona (UdG) ha dissenyat una proteïna que podria tenir utilitat com a fàrmac antitumoral. Els científics del grup de recerca en Enginyeria de Proteïnes de la UdG han modificat genèticament una proteïna per fer-la més resistent que l'original.

Les ribonucleases són unes proteïnes que podrien utilitzar-se en la teràpia contra el càncer. Una estratègia per fer-ho és modificar-les perquè es dirigeixin al nucli de les cèl·lules. Aquestes variants són molt tòxiques per a les cèl·lules tumorals –més que per a les cèl·lules sanes– i en provoquen la mort. Tot i això, en l'actualitat, l'ús d'aquestes proteïnes com a fàrmacs terapèutics no és possible, ja que són poc estables i, per tant, el cos del pacient les elimina amb facilitat.

El grup de recerca en Enginyeria de Proteïnes del Departament de Biologia de la UdG ha modificat el gen que codifica una d'aquestes proteïnes, una variant de la ribonucleasa humana coneguda amb el nom de NLSPE5, per tal que sigui més estable.

Gràcies a les modificacions introduïdes a la proteïna s'ha aconseguit obtenir una variant, denominada NLSPE5Cys3, que és molt més estable i manté la seva capacitat d'eliminar selectivament les cèl·lules tumorals. Aquesta característica s'ha validat en assajos in vitro utilitzant línies cel·lulars de càncer d'ovari i de càncer de pulmó que s'han fet créixer al laboratori.

A més a més, la proteïna modificada és més resistent i és més difícil que el pacient l'elimini en comparació amb la proteïna inicial, la qual cosa fa pensar als investigadors que aquesta variant podria romandre més temps en el cos dels pacients un cop administrada.

La recerca gironina, que s'ha publicat recentment a la revisa Molecules, conclou que aquesta proteïna és una candidata interessant per ser analitzada com a fàrmac antitumoral i, properament, es preveu realitzar estudis en models animals per demostrar aquesta hipòtesi.