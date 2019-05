Un 6% dels alumnes que han acabat els estudis a l'institut de la Garrotxa estan a l'atur

L'institut de La Garrotxa a Olot, el més gran que hi ha a la comarca, continua amb un bon nivell d'inserció laboral. Només el 6% dels estudiants que han acabat els estudis estan a l'atur mig any després de graduar-se, una xifra similar als últims anys. Així ho recull el darrer estudi d'inserció que elabora el centre. Pel que fa a la resta d'estudiants graduats, el 43% ha trobat feina, un 23% estudia i treballa i el 28% restant continua formant-se. Una altra dada destacada és que es redueix la contractació temporal. Del total d'estudiants que treballen, un 51% tenen contractes temporals mentre que en l'informe anterior eren el 71%.

L'informe reflecteix que, mig any després de finalitzar els estudis, prop de la totalitat dels graduats a l'institut La Garrotxa o bé ja treballen o segueixen formant-se. Només el 6% dels alumnes està buscant feina, un percentatge inferior a les dades generals d'atur a Catalunya (11,7% a desembre de 2018) i que contrasta amb l'alta desocupació dels joves d'entre 16 i 24 anys, que és del 27,6%.

L'estudi també assenyala que el 82% dels graduats en Formació Professional treballa amb feines relacionades amb el que van cursar. A la pregunta de com van trobar feina, el 55% diu haver-ho fet a través del centre, ja sigui mitjançant l'empresa on van fer la formació o bé directament a través del professorat. L'altra fórmula més estesa és l'enviament de currículums per iniciativa pròpia (17%) i a través d'una agència de treball temporal (15%).

Un aspecte pendent, segons la sotsdirectora d'FP del centre, Carme Espuña, és la "fidelització" dels treballadors per part de les empreses. I és que han detectat que la demanda elevada de joves graduats en FP de cicles industrials fa que canviïn de feina amb "molta facilitat".

A més, el 87% dels enquestats manifesten que els cicles formatius els ha facilitat l'obtenció d'una feina, un fet que "demostra que els estudis de formació professional són una opció molt interessat a l'hora d'entrar al mercat laboral", segons Espuña.



Menys contractació temporal

L'informe recull també que el 43% dels graduats en FP (66% en el cas de graus superiors) ha trobat feina mentre que el 23% combina estudis i treball i el 28% continua estudiant. Entre els alumnes que treballen, el 51% té un contracte temporal -percentatge molt inferior a l'any passat que era del 71%- i el 43%, indefinit. El 60% treballa a jornada sencera mentre que el 40% ho fa a temps parcial. Quant al salari, el 40% té un sou d'uns 1.100 euros mentre que per a un 37% és d'entre 1.200 i 1.500 euros. També destaca que un 12% cobra més de 1.500 euros, una franja que s'ha doblat respecte l'any passat.

També s'ha observat una tendència a l'alça en el nombre de matrícules en la quinzena de cicles de grau mitjà i superior que imparteix l'institut i que sobrepassa el mig miler de matriculats. Malgrat tot, des de l'institut, continuen insistint en què "el nombre de titulats en FP és clarament insuficient per cobrir les demandes del mercat laboral", com manifesta el director de l'Institut La Garrotxa, Jordi Antiga. El curs passat, la borsa de treball de l'institut va rebre un total de 155 demandes d'empreses per incorporar titulats a les seves plantilles.



Mobilitat internacional

L'Institut La Garrotxa torna aquest any a participar en programes de mobilitat internacional per tal que els seus estudiants de FP facin pràctiques a empreses de fora. Aquest estiu, dinou alumnes realitzaran estades a l'estranger en el marc del programa Erasmus+ a països com França, Irlanda, Alemanya, Suècia i Rumania. En el marc del mateix programa, una quinzena de professors realitzaran una estada a l'estranger per perfeccionar l'anglès i aprendre diferents mètodes de treball en empreses o instituts.



Formació en empreses i formació contínua

L'informe constata l'aposta de l'institut per facilitar la formació dels seus alumnes a les empreses i xifra en gairebé 350 els convenis de Formació en Centres de Treball signats el passat curs amb un total de 134 empreses i entitats dels diferents sectors, majoritàriament de la Garrotxa, però també d'altres indrets de Catalunya; també amb països de La Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+. Per altra banda, a través dels quatre cicles d'FP dual que imparteix el centre (Elaboració de productes alimentaris, Mecatrònica industrial, Automatització i robòtica industrial i Programació de la producció en emmotllament per a metalls i polímers) va formar mig centenar d'alumnes en convenis establerts amb 55 empreses. En aquesta modalitat, els alumnes passen moltes més hores a l'empresa fent formació amb un contracte laboral o una beca salari durant el segon any.

Per altra banda, aquest any, l'institut ha continuat oferint els programes de formació contínua organitzats per la Fundació Paco Puerto. També s'ha col·laborat amb l'Ajuntament d'Olot en el programa Fem Ocupació per a joves, Mecànic de manteniment. A més, l'institut és seu de diferents formacions del sector agrari, de jardineria i paisatgisme i participa en la seva organització.

L'Institut La Garrotxa és un centre públic d'ensenyament creat l'any 1974 i que compta amb una oferta formativa que inclou Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.