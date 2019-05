Entitats socials. El tercer sector denuncia que no se solucionen les situacions límit

La Taula del Tercer Sector de Catalunya, que aglutina més de 3.000 entitats, està preocupada perquè «les incidències de la Renda Garantida de Ciutadania posen en risc» que l'ajuda, que qualifica de «dret», arribi a tothom que la necessita. La taula va criticar que un any i vuit mesos després d'entrar en vigor la renda, encara no s'ha constituït la Comissió de Govern que la d'avaluar i fer-ne el seguiment.

A partir de la feina i del coneixement del territori, la Taula del Tercer Sector denuncia que el procés per tramitar la renda garantida «està sent massa burocràtic i lent». Per això, ha demanat al Govern de la Generalitat més informació sobre les dificultats amb què es troba, participar-hi de manera més activa i que «acceleri amb urgència el desplegament total de la prestació». L'organització recorda que l'objectiu de la renda és «pal·liar una situació d'emergència social» i ajudar a superar «el moment límit» en què es troben les persones més vulnerables.