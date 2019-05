L'Audiència de Girona absol de violació l'acusat de maltractar i amenaçar la dona a Medinyà

L'Audiència de Girona ha absolt de violació l'acusat de maltractar i amenaçar la dona a Medinyà (Gironès). La sentència considera provat que l'11 d'octubre del 2017 el processat va subjectar pel braç i va empènyer la víctima, la va amenaçar amb "cremar-la a ella i a deu com ella" i va "atemptar contra la seva dignitat i honor" dient-li que era una "puta" i que "tenia relacions sexuals amb diversos homes". Tot plegat, davant la filla menor d'edat del matrimoni.

El tribunal, però, conclou que "no ha quedat acreditat" que vuit mesos abans, al febrer, violés la dona. La sentència subratllat que el relat de la víctima és "versemblant" però que no hi ha cap prova que acrediti els fets: "No existeixen restes biològiques, no existeixen ferides, ni testimonis indirectes ni persones a qui la perjudicada expliqués el que havia passat". Per això, li imposen 1 any i 8 mesos de presó i 10 dies de localització permanent per delictes lleus de lesions, amenaces i injúries.