Marxen 115 policies nacionals de la província i n'arribaran 85

Treballar com a policia nacional a la província de Girona és una feina d'entrada atractiva però, com passa a la resta de Catalunya des de fa molts anys, molts dels agents que acaben destinats aquí acaben marxant, ja que volen treballar en altres punts d'Espanya. I és que les competències que té el Cos Nacional de Policia (CNP) són diferents si es treballa a Catalunya o a la resta del territori espanyol i, per tant, això ho fa sovint menys atractiu.

Una mostra d'això és que als agents que surten de l'acadèmia de policia el primer any se'ls destina a Girona, per exemple, a la comissaria de la Jonquera. Passat un any, com que ja poden triar una destinació que d'entrada els sembla més atractiva, marxen.

Això suposa que enguany hi hagi uns 115 policies nacionals que marxaran d'aquesta província, tot i que el mes de juliol n'entraran uns 85 per cobrir les vacants.

Fonts del CNP asseguren que majoritàriament aquestes baixes són de persones que fa un any que són aquí però també d'efectius que feia anys que esperaven una plaça al seu lloc de procedència i que ara, després d'obtenir els punts que els ho permeten, tornen al seu territori. A aquesta dada cal afegir-hi aquells subinspectors i oficials que després d'uns mesos d'estar a Girona han pogut demanar el trasllat a un altre punt d'Espanya.

El punt de la província on hi ha més baixes, asseguren, és la Jonquera. En aquesta zona cada any s'incorporen uns 40 efectius i molts d'ells, tret que comencin a arrelar-se a la província, sovint per motius personals, se'n van a una altra província d'Espanya. A tot Catalunya, fruit d'aquesta marxa d'agents es preveu que aquest any s'incorporin més de 600 efectius nous, per intentar cobrir el dèficit de personal que té aquest cos.



Demora dels trasllats

Un fet que, com explica el representant del sindicat CEP (Conferderació Espanyola de Policia) a Girona, Manuel Rosales, ve de molts anys i no sols afecta els policies sinó també els administratius que fan tasques d'expedició de passaports i DNI. Afegeix Rosales que quan hi ha falta d'aquests efectius, cal que «siguin substituits per policies nacionals que haurien d'estar fent d'altres tasques».

El sindicat denuncia que quan hi ha un trasllat d'un efectiu a una altra zona d'Espanya o ve a Girona, el relleu «es demora un mes», una situació que s'ha estat produint en els darrers dos anys. Assegura que això «perjudica els policies» i posa d'exemple que un efectiu que vol anar a Madrid hi arriba un mes tard, quan els seus companys ja han ocupat les «millors» vacants. Per contra, a les comissaries de les comarques de Girona, si ara marxés un agent «perquè ha demanat un trasllat, no en vindria cap fins al juliol».



Fer «atractives» les places

La solució passa, segons el portaveu del sindicat, per posar més policies i fer que les places a Catalunya siguin «més atractives». Per aquest motiu, destaca que caldria «incentivar» els agents que venen d'altres punts d'Espanya, per exemple, amb una millor territorialitat o dotar-los de més recursos. Assegura que en la situació actual, «quan s'ha ensenyat un agent en una matèria complicada com és Estrangeria, al cap d'un any et marxa», i ho lamenta.