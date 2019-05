Roben en una botiga de les Planes i deixen en estat de xoc la botiguera

L'avinguda on va passar el robatori és un lloc de pas.

L'avinguda on va passar el robatori és un lloc de pas. x.V.

El dia 15 de maig, al voltant de les dotze del migdia, dos homes van entrar en una botiga de les Planes, situada a la travessera de la C-63 al poble. Amb posat agressiu, els dos homes es van acostar a la dependenta, una dona de mitjana edat que estava darrere del taulell.

Li van dir que s'apartés de manera brusca, i ho va fer. Es va posar en un racó i va quedar en estat de xoc. Mentrestant, els dos homes van agafar els diners de la caixa, van sortir de l'establiment i van marxar amb cotxe.

La dona va continuar en estat de xoc fins que va entrar una persona i es va adonar de la situació. Arran de la impressió que li va provocar el robatori, la botiguera no recorda si els dos lladres duien armes. Tampoc ha pogut recordar el rostre dels agressors.

Les úniques dades possibles van ser les agafades per les càmeres lectores de matrícules que hi ha a l'entrada i a la sortida del poble. Les càmeres graven tots els vehicles que entren o surten del poble.

Es tracta del tercer robatori comptablilitzat a la localitat enguany. El primer va ser en una casa on van entrar quan els estadants eren fora, i l'últim va tenir lloc el diumenge dia 5 de maig, quan els lladres van entrar dins una casa en construcció i es van endur un compressor i eines. En aquest cas els lectors de matricules posats per l'Ajuntament també van servir per a la investigació.

Segons ha explicat l'alcalde de les Planes, Eduard Llorà, la idea és que els últims robatoris han estat fets per gent de pas que ha aprofitat que la localitat té poca gent als carrers. «És un lloc ben comunicat amb molt bones entrades i sortides i alhora no hi ha gaire presència de gent al carrer, i això és aprofitat pels malfactors», va dir.

En canvi, l'onada de robatoris que va patir la localitat l'any passat, segons el criteri de l'alcalde, va ser feta per una banda organitzada que va tenir les Planes en el visor de mira durant un temps. Durant l'onada, en un sol dia de desembre els lladres van perpetrar quatre robatoris.

Per tal de combatre els robatoris, l'Ajuntament va decidir llogar les càmeres que ara estan en servei. La intenció és treure-les dels llocs on estan ubicades quan entri en servei el dispositiu comarcal de càmeres de seguetat.

Llavors, les posaran en altres llocs estratègics de la localitat on puguin captar dades que ajudin a detenir els lladres.