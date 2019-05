El TSJC reforça el jutjat especialitzat en clàusules sòl perquè està col·lapsat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reforçarà el jutjat de Girona especialitzat en clàusules sòl perquè viu una situació de «col·lapse» per l'allau de recursos que hi entren. El president del TSJC, Jesús María Barrientos, va dir que només durant l'any passat va haver d'assumir-ne 2.500 de nous, «que és el doble d'allò que es considera un volum òptim».

Per això, el TSJC hi posarà una nova jutgessa –que nomenarà durant els propers dies–, amb l'objecitu d'alleugerir la càrrega de feina. I de retruc, com que es preveu que després les demandes es recorrin davant l'Audiència, també reforçarà la Secció Primera amb un nou magistrat (que hi anirà en comissió de serveis).

Durant la reunió de la Sala de Govern del TSJC, Barrientos també va admetre que «un altre focus de preocupació» és el Jutjat de Família de Girona, i es va preguntar quan el Departament posarà en servei el nou, que ja s'ha creat (i que també s'encarregarà d'aquests casos).

L'allau de recursos que a partir del 2017 va començar a rebre el jutjat especialitzat en clàusules sòl de Girona, el de primera instància 3, ha acabat per col·lapsar-lo. Hi ha més demandes que entren que no pas que es resolen, perquè el jutge titular (que durant mitja jornada rep suport d'un altre) no dona l'abast.

«Només perquè se'n facin una idea, tan sols l'any passat hi van entrar més de 2.500 casos, cosa que multiplica per dos allò que es considera el volum òptim d'activitat», va explicar el president del TSJC, Jesús María Barrientos. Per resoldre aquesta situació i descongestionar-lo, la Sala de Govern del TSJC (que ahir es va reunir a Girona) va acordar reforçar aquest jutjat especialitzat.

En paral·lel, la Sala de Govern també reforçarà la Secció Primera de l'Audiència –que porta assumptes civils– amb un altre magistrat, que hi anirà en comissió de serveis. I és que moltes de les sentències que surten del jutjat especialitzat en clàusules sòl després es recorren davant l'Audiència. Per això, en previsió que «el col·lapse» es pugui traslladar aquí, el TSJC ha decidit curar-se en salut.

Jesús María Barrientos també va dir que a Girona ciutat hi ha un altre «focus de preocupació»: la sobrecàrrega «molt important» que pateix el Jutjat de primera instància 6, especialitzat en assumptes de família. Entre d'altres, separacions, divorcis, adopcions o incapacitacions. Per alleugerir-lo de feina, ara fa dos anys –i a proposta de la Sala de Govern– es va nomenar un segon jutge. «Amb això s'ha aconseguit que no s'enfonsi; però la realitat és que aquest jutjat assumeix la feina de dos», va subratllar Barrientos. I aquí, el president del TSJC es va preguntar quan el Departament de Justícia posarà en servei el nou Jutjat de primera instància 7 de Girona, que també s'especialitzarà en assumptes de família. Un organisme judicial que l'Estat ja va crear però que la manca de disponibilitat pressupostària de la Generalitat ha frenat.

Per últim, es va referir a aquells jutjats amb jutges substituts al capdavant. Barrientos va dir que la situació «ha millorat», perquè actualment només els quatre de Santa Coloma de Farners no tenen cap titular al capdavant.