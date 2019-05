Ustec·STEs denuncia el tancament de 15 grups d'alumnes el curs vinent

El Departament d'Educació tancarà quinze grups d'alumnes a deu centres educatius de les comarques de Girona, tots de P3 excepte un d'ESO a l'institut de Riells i Viabrea, segons ha denunciat Ustec·STEs. El sindicat ha advertit que els tancaments implicaran la pèrdua d'una trentena de llocs de feina de cara al curs vinent, bàsicament mestres i tècnics d'educació infantil (TEI).

A partir de consultes directes als centres, Ustec·STEs ha confirmat la voluntat d'Educació de clausurar un grup de P3 a escoles de Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, la Bisbal d'Empordà, Sant Feliu de Guíxols i Vidreres; dos a Blanes i a Girona; i quatre a Roses, on el sindicat critica que «es mantenen artificialment dos grups de la concertada».



Protesta de les famílies a Sant Feliu

L'associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) d'un dels centres afectat, el Gaziel, de Sant Feliu de Guíxols, ha convocat les famílies a participar en un tancament indefinit a l'escola a partir d'aquest divendres 31 de maig. L'AMPA proposa passar les nits que facin falta al col·legi per intentar salvar el grup de P3.

Ustec·STEs demana a tota la comunitat educativa que segueixi aquest exemple i es mobilitzi per evitar cap tancament a les comarques de Girona.

El portaveu del sindicat, Xavier Díez, ha explicat que acusen el Departament d'Educació «d'incomplir les promeses de no tancar cap grup» i ha qualificat de «molt hipòcrita tot plegat perquè parlen de qualitat però a l'hora de la veritat hi haurà moltes escoles carregades i no hi ha cap tancament a la concertada, tot i que sovint els números no arriben».