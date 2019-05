Cedeixen 4.299 fotografies a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa

L'Ajuntament d'Olot ha signat el conveni de donació del fons Jordi Pujiula Ribera. El fons consta de 4.299 fotografies i postals situades entre el 1860 i el 1910. Són destacables les fotografies vinculades amb la Guerra Civil. Hi ha la fotografia de l'enterrament d'un milicià, les de personatges relacionats amb el Centre Obrer i fotografies de la presó de Girona.



Hi ha 29 capses de col·leccions documentals situades entre el 1811 i el 2011,139 llibres i opuscles de temàtica o autors locals (1812-2009), 11 llibres i opuscles de temàtica o autors forans (1919-1944) i 98 exemplars de publicacions periòdiques d'àmbit garrotxí (1912-2010).

L'acte va tenir lloc el dilluns, dia 27 de maig, a la sala Gussinyé de l'Ajuntament. A l'escenificació de l'acord van assistir Maria Assumpció Illas i Elisabet Pujiula, vídua i filla, respectivament.

Jordi Pujiula Ribera (Olot, 1947-2011), metge-psiquiatre de professió, va participar activament en la vida col·lectiva de la ciutat, sobretot a través de la premsa local, on va publicar centenars d'articles. Com a investigador, va introduir temes com l'obrerisme, la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme, fins aleshores pràcticament inèdits en la historiografia local. En aquest camp, és autor dels llibres La Guerra Civil a Olot, Els morts per la Guerra Civil a Olot i Dictadura, República i Guerra Civil, vuitè volum dels Quaderns d'Història d'Olot. També va practicar altres gèneres, com les guies i la poesia. Va ser president del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca.

Al llarg de la seva vida, Jordi Pujiula, que va heretar l'afició al col·leccionisme del seu pare, Gabriel Pujiula –de qui va escriure una biografia publicada pòstumament l'any 2015– va aplegar una gran quantitat de documents, llibres, revistes i imatges relacionats amb Olot. És aquest material el que ara la família cedeix a l'Arxiu Comarcal.