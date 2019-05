Crítica perquè l'ARRO no ha cobrat el plus d'eleccions

El sindicat policial SAP-FEPOL ha criticat que agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona que van prendre part al dispositiu d'eleccions no cobrin el plus pactat. Són cap a una desena d'agents. Segons recollia una ordre interna, tots els Mossos d'Esquadra que participessin al dispositiu, amb independència de si ja havien de treballar o bé se'ls activava expressament, cobrarien un plus de 152,21 euros. Però a Girona, aquells ARRO que van vigilar col·legis i controlar l'ordre públic durant el 26-M no percebran aquesta gratificació. El portaveu del SAP-FEPOL, Toni Castejón, critica que negar-los el plus és «una manca de respecte» i reclama que «es faci justícia». Sobretot, tenint en compte que als fulls de servei tots aquests ARRO consten inclosos al dispositiu d'eleccions i que, fins i tot, altres mossos de comissaria «van aprofitar que a la seva furgona hi havia llocs lliures per desplaçar-se amb ells».

Segons informa el SAP-FEPOL, deu dies abans de la jornada electoral, la Subdirecció General de Recursos Humans de la policia va publicar una nota informativa a la intranet. Allà, hi especificava que tots aquells efectius dels Mossos que participessin al dispositiu d'eleccions, amb independència de si ja havien de treballar o no, cobrarien un plus de 152,21 euros.

El sindicat critica, però, que hi ha dos equips dels ARRO de Girona a qui se'ls ha negat el plus, tot i haver treballat a l'operatiu d'aquest 26-M fent vigilància als col·legis electorals i tasques d'ordre públic. «Així consta al full de servei, al de planificació i al de brífing; i a més, des de la mateixa Sala de Coordinació Operativa també se n'ha deixat constància», subratlla el SAP-FEPOL.



«Hi tenen tot el dret»

El sindicat policial explica que, de manera «sorprenent», a aquests ARRO –cap a una desena d'agents- se'ls ha dit que no se'ls inclouria dins el llistat de Mossos que percebran el plus. I quan han demanat explicacions, el motiu que se'ls ha donat era que «de totes maneres, a aquests efectius ja els tocava treballar».«No entenem perquè se'ls nega una compensació econòmica que, sense cap mena de dubte, tenen tot el dret a percebre», exposa el SAP- FEPOL. El seu portaveu, Toni Castejón, critica que no hi ha «cap criteri lògic» al darrere. Des del SAP-FEPOL ja han elevat el cas a la Subdirecció General de Recursos Humans. «Volem que es donin les ordres oportunes perquè aquests efectius també s'incloguin al llistat i puguin cobrar allò que correspon», explica el sindical policial. «Suposa una presa de pèl absoluta cap a aquests ARRO de Girona, i això no pot ser; demanem que es faci justícia», diu Toni Castejón.