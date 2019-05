Disset granges del Parc de la Garrotxa protegiran el medi i l'estalvi energètic

Disset explotacions agràries i ramaderes que gestionen prop de 800 hectàrees a la Garrotxa –670 de pastures, 120 de cultius i 4,5 d'horta– s'han compromès amb els responsables del Parc Natural de la Zona Volcànica a impulsar un conjunt de bones pràctiques. L'objectiu és avançar en la conservació del medi i promoure accions per preservar el paisatge i l'entorn natural de la comarca.

Fomentar la biodiversitat o millorar l'estalvi energètic són alguns dels aspectes acordats. També destaca la campanya «Fet al parc» per promoure i donar a conèixer els productes que s'elaboren des d'aquestes explotacions. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, va presentar la campanya a Olot amb representants de les explotacions.

El parc treballarà en la difusió dels continguts de la campanya, tant de les explotacions com dels productes i els punts de venda on trobar-los. També realitzarà estudis, activitats de recerca i seguiment per fomentar les activitats agropecuàries respectuoses amb el medi natural; alhora, treballarà en la seva difusió amb activitats formatives. D'altra banda, crearà grups de treball per impulsar noves propostes i treballarà per desenvolupar una imatge gràfica i un marc normatiu que permeti identificar aquestes productes agroalimentaris adherits. Per la seva banda, les explotacions es comprometen a implementar un seguit de bones pràctiques agràries, ramaderes i ambientals