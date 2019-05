Dues infusions promocionen les aromes i el gust de la Costa Brava i el Pirineu

Ingerir el lloc on has anat de vacances com a forma de tenir-lo a dins per sempre. O ingerir, almenys, les seves herbes i aromes. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha llançat dues infusions per rememorar les aromes i el gust del territori. Es tracta de Costa Brava Essence i Pyrenees Essence, dues bossetes diferents pensades per a la promoció turística. Les dues infusions han estat creades per l'empresa Tegust.

Durant la presentació, la responsable de qualitat de l'empresa, Mònica Fanlo, va descriure la fórmula de la Costa Brava (marialluïsa, algues i anís verd) com una barreja de plantes que resumeixen «el gust del mar a l'estiu amb un rerefons cítric de la vegetació i els boscos». De la infusió dels Pirineus (menta, eucaliptus, farigola blanca i canyella), va ressaltar que pretén «representar aquell moment de l'hivern que ens parem i gaudim del fred». L'objectiu és potenciar l'oferta turística centrada en el benestar i la salut.

Es tracta d'un encàrrec del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i que des d'ahir es distribueixen entre operadors turístics i periodistes especialitzats en turisme.

El cap de màrqueting del Patronat, Jaume Marín, va explicar que volen fomentar el turisme de salut i benestar. Segons Marín, és una «àrea estratègica» per «rejovenir la marca Costa Brava», que ha crescut pràcticament fins al límit.



Turisme de benestar

La cuina saludable forma part d'aquesta nova oferta, en la qual destaquen recessos com el que organitza l'establiment La Bruguera de Púbol, on s'aconsella als participants que abandonin durant el temps que es passa allà els dispositius electrònics. Alguns hotels s'apunten també a aquesta desconnexió amb sessions de banys i massatges de les quals s'exclouen els telèfons mòbils. Passejades per boscos de més de cent anys o sessions de ioga i meditació a la platja formen part també de les opcions.