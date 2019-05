Educació preveu tancar 22 grups de P3 en escoles gironines al setembre

El Departament d'Educació preveu reduir 22 grups de P3 a escoles gironines el curs vinent, passant dels 360 actuals a 338; «suficient per ubicar els 7.123 alumnes» inscrits al primer any d'educació infantil, tal com va explicar el director territorial, Martí Fonalleras. Així, el màxim responsable de la Conselleria a Girona va augmentar en 7 les 15 línies que Ustec·STEs va denunciar ahir al matí que es tancarien al setembre, la xifra que el sindicat havia aconseguit confirmar mitjançant consultes als centres.

La formació ha corroborat que, en principi, Educació suprimirà un grup de P3 en escoles de Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, la Bisbal d'Empordà, Sant Feliu de Guíxols i Vidreres; dos en centres de Blanes i Girona; i quatre més a Roses, on el sindicat va criticar que «es mantenen artificialment dos grups de la concertada». Tot i que no n'havia confirmat més, Ustec·STEs va explicar que tenia constància dels 22 que ahir Fonalleras va confirmar perquè va donar aquest nombre al Consell Escolar Territorial del 9 d'abril; «per zero a la concertada», va remarcar el sindicat.



Cap tancament a la concertada

El seu portaveu a Girona, Xavier Díez, va explicar que acusen el Departament d'Educació «d'incomplir les promeses de no tancar cap grup» i va qualificar de «molt hipòcrita tot plegat perquè parlen de qualitat però, a l'hora de la veritat, hi haurà moltes escoles carregades i a la concertada no hi ha cap tancament, tot i que sovint els números no arriben».

Ustec·STEs va reconèixer la influència de la baixada demogràfica dels últims anys, però va defensar que «la matrícula viva i la migració es manté en proporció similar», de manera que es podria aprofitar la situació per reduir les ràtios als municipis on el nombre d'alumnes per aula «ultrapassa endèmicament els límits legals».

El director territorial d'Educació va explicar que treballen amb la xifra de 23 alumnes per aula; «per tant –va dir–, la ràtio és correcta i l'oferta quadra amb la preinscripció que hi ha hagut, fora d'algun petit desajust, molt pocs casos, que haurem de resoldre».

Martí Fonalleras va insistir que la planificació definitiva es tancarà després de la matriculació i, fins i tot, quan l'alumnat s'incorpori als centres el setembre. Pel que fa a la davallada demogràfica, el responsable del Departament va indicar que és general, però sobretot als municipis d'interior; mentre que s'han registrat petits increments en llocs de la costa.

D'altra banda, Ustec·STEs va advertir que els tancaments implicaran la pèrdua d'una trentena de llocs de feina, bàsicament mestres i tècnics d'educació infantil, un fet que Fonalleras va dir que no havia de ser «necessàriament així perquè pot sortir la necessitat en altres centres», però va deixar clar que «si no hi ha l'alumnat suficient no podem posar docents».

El paquet de reduccions de grups inclou una excepció, l'institut de Riells i Viabrea, ja que la preinscripció ha posat en perill un dels dos grups d'ESO que té ara. Martí Fonalleras va explicar que els 30 preinscrits l'han posat en «una situació límit, però és possible que arribi alguna família o que hi hagi algun repetidor», pel que assegurar que «si el nombre d'alumnes s'incrementa hi posarem un grup més».