Les màximes avui poden arribar als 30 graus en punts de Girona

Les temperatures màximes avui poden arribar als 30 graus en punts de Girona.



La pujada dels termòmetres serà constant a la demarcació i així durarà almenys fins diumenge.



Per tant, caldrà treure la roba d'estiu en molts casos i la màniga curta imperarà. I no serà d'estranyar que la gent ja es deixi veure i fins i tot algun faci alguna remullada a les platges de la Costa Brava.



Com es pot veure en els mapes del Servei Meteorològic de Catalunya, seran dies que el sol lluirà de valent.





Els models meteorològics mantenen l'estabilitat tot el cap de setmana. L'ambient serà càlid al centre del dia. #meteocat pic.twitter.com/gCPpVyih7A — Meteocat (@meteocat) 29 de maig de 2019

Quant a lamàxima d'avui, està previst que es mogui entre els 20 i 25 graus a la zona del Pirineu i a la costa; mentre que a la resta entre 23 i 28 graus. I localment, en alguns punts de la província es pot assolir els 30 graus.