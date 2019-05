Només el 6% dels graduats en FP a l'institut La Garrotxa es troben a l'atur

El 6% de l'alumnat que acaba la formació professional a l'institut de La Garrotxa, d'Olot, el més gran de la comarca, està a l'atur mig any després de graduar-se, una xifra similar als últims anys. Així ho recull el darrer estudi d'inserció que elabora el centre. Pel que fa a la resta d'estudiants graduats, el 43% ha trobat feina, un 23% estudia i treballa i el 28% restant continua formant-se. Una altra dada destacada és que es redueix la contractació temporal. Del total d'estudiants que treballen, un 51% tenen contractes temporals mentre que en l'informe anterior eren el 71%.

L'informe reflecteix que, mig any després d'acabar els estudis, gairebé tots els graduats a l'institut La Garrotxa o bé ja treballen o segueixen formant-se. Només el 6% està buscant feina, un percentatge inferior a les dades generals d'atur a Catalunya –del 11,7% el desembre de 2018– i que contrasta amb l'alta desocupació dels joves d'entre 16 i 24 anys, que és del 27,6%.

L'estudi també assenyala que el 82% dels graduats en formació professional treballa en feines relacionades amb el que van cursar. A la pregunta de com van trobar feina, el 55% diu haver-ho fet a través del centre educatiu, ja sigui mitjançant l'empresa on van realitzar la formació o bé directament a través del professorat. L'altra fórmula més estesa és l'enviament de currículums per iniciativa pròpia (17%) i a través d'una agència de treball temporal (15%).



Demanda de titulats industrials

Un aspecte pendent, segons la sotsdirectora de formació professional del centre, Carme Espuña, és la «fidelització» dels treballadors per part de les empreses. I és que han detectat que la demanda elevada de joves graduats en cicles formatius de cicles industrials fa que canviïn de feina amb «molta facilitat».

A més, el 87% dels enquestats manifesten que els cicles formatius els ha facilitat l'obtenció d'una feina, un fet que «demostra que els estudis de formació professional són una opció molt interessat a l'hora d'entrar al mercat laboral», segons Espuña.