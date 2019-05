El Parlament aprova un pla per millorar la gestió de la desaparició de persones

"A Catalunya, cada any hi ha unes 4.500 denúncies per desaparició, mentre que a l'Estat espanyol n'hi ha 25.000", apunta el diputat gironí del PSC al Parlament de Catalunya, Rafel Bruguera, que fa 8 anys que està estudiant i treballant per sensibilitzar i millorar la gestió de la desaparició de persones a través del Senat i ara del Parlament. Fruit d'aquesta ferma voluntat, ahir el Parlament va aprovar per unanimitat una moció per millorar la gestió de casos de persones desaparegudes i l'acompanyament i ajuda als seus familiars. Alguns dels punts centrals de la moció per Bruguera són l'organització pel dia 9 de març, Dia de les Persones Desaparegudes, d'un acte per "mantenir socialment viva la causa", tal com diu el document, o l'establiment d'un protocol de prevenció, sobretot destinat als col·lectius amb més risc de desaparició, com ara les persones que pateixen malalties neurodegeneratives, entre altres.

El mestre i exalcalde de l'Escala, Rafel Bruguera, explica que va començar a focalitzar-se en aquesta problemàtica a partir de la desaparició d'una persona molt propera a qui "no s'ha trobat mai més". Arran d'aquest cas, Bruguera confessa que va estar estudiant i parlant amb associacions, com ara Inter-SOS i Afades, per documentar-se i tirar endavant iniciatives parlamentàries, aprofitant que aleshores era senador.

El mateix subratlla que la iniciativa més important va ser l'any 2013: "El Senat va aprovar la creació d'una Comissió de treball per estudiar la problemàtica de les persones desaparegudes". Més endavant, el febrer de 2014, "el ple del Senat va aprovar per unanimitat les conclusions de la Comissió, com ara la petició d'una major coordinació entre les forces policials en la recerca de persones desaparegudes i, des d'una perspectiva més social, la necessitat de donar suport als familiars", concreta el diputat.

Bruguera va ser senador dels anys 2004 fins al 2008, i del 2011 fins al 2015, sempre amb el PSC. Aquell any va deixar el Senat i posteriorment va entrar al Parlament, on ha volgut seguir lluitant perquè s'abordi d'una manera més integral i efectiva aquesta qüestió. La iniciativa més recent és la interpel·lació que va protagonitzar el diputat socialista en el ple del 8 de maig, on va posar sobre la taula diverses desaparicions i va demanar millores en aquest àmbit. El següent pas va tenir lloc ahir, en què arran de la interpel·lació, Bruguera va presentar en el ple una moció que finalment va ser aprovada pels 7 partits presents en la sessió. La moció està integrada per 9 punts al voltant d'aquesta temàtica que busca mesures reals a favor de la causa.

Programes d'investigació

Altres punts de la moció són: "Visibilitzar aquesta causa, generant estudis estadístics homogenis i programes d'investigació estructurats"; "garantir a l'Oficina d'Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes, els recursos pressupostaris i humans suficients", o "crear una Comissió Interdepartamental que abordi d'una manera transversal la problemàtica derivada de la desaparició d'una persona i el suport als familiars".

En 3-4 mesos, el Govern ha fer un informe de compliment de la moció i, per tant, "esperem que s'hagi complert el que s'ha aprovat", afirma Bruguera.