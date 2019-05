Premien la presidenta de Guitart Hotels com a Dona Líder en Hostaleria i Salut

El sector hoteler ha reconegut Cristina Cabañas, presidenta del grup hoteler Guitart Hotels, com a dona Líder en Hostaleria i Salut a Espanya. Els Premis Best Hotel Awards 2019, que va entregar la fundació Gala a Madrid, per la seva tasca en l'àmbit del turisme de la salut i el benestar.

En un acte celebrat al Teatre Fernando de Rojas, Cabañas va recollir el guardó que reconeix la feina del grup hoteler -amb hotels a Lloret de Mar, la Molina i Barcelona- en el turisme de la salut i el benestar. En el seu discurs d'agraïment, la presidenta del grup hoteler va recordar que prové del sector farmacèutic i que la «simbiosi entre la salut i el turisme» l'han fet mereixedora d'aquest reconeixement.

Fa 32 anys que el grup hoteler -amb seu central a Lloret de Mar- va obrir les portes de l'Institut GEM Wellness & Spa, per convertir-lo en un dels primers centres d'aquestes característiques a Espanya. En les seves instal·lacions, s'hi troba un espai on la tranquil·litat i els tractaments corporals ajuden a millorar l'estat de salut.

La tasca de Guitart Hotels en l'àmbit de la salut i l'alimentació va ser certificat, fa menys d'un any, amb el segell Amed que atorga l'Agència de Salut Pública de Catalunya i que té per objectiu fomentar l'alimentació mediterrània saludable. També va ser guardonada per CaixaBank, en el marc de l'últim Fitur, com una de les millors empreses del sector turístic en l'aplicació de la responsabilitat social corporativa.