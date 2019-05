Protesta. Les famílies del Gaziel convoquen una tancada indefinida a l'escola

L'associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) de l'escola Gaziel, de Sant Feliu de Guíxols, no vol posar les coses fàcils al Departament d'Educació i ha convocat una tancada indefinida a partir de divendres a la tarda. La idea és fer relleus de manera que sempre dormi algú al gimnàs del centre, l'espai que els han cedit per a una acció que només interrompran quan hi hagi classe; és a dir, dilluns marxaran a dos quarts de 9 del matí i hi tornaran quan acabi la jornada lectiva.

La protesta coincidirà amb la festa de l'escola que l'AMPA celebra diumenge, amb activitats per a tota la comunitat educativa i una arrossada. El seu president, Daniel Puntunet, va explicar que la crida s'adreça a tots els centres del municipi, també a les escoles bressol, perquè –va dir– «aquest any ha tocat el Gaziel, però la situació de la natalitat encara serà més dremàtica i el proper se'n tancaran dos». «Els números són molt ajustats i sabem el que hi ha, però estem disposats a arribar on faci falta», va afegir.

El director territorial d'Educació, Martí Fonalleras, va dir que «respecto i entenc» la seva queixa, però «que no estiguin d'acord no vol dir que els números no surtin». Al Gaziel, va explicar, s'han inscrit 32 infants a P3, 7 per sobre de la ràtio de 25 i «globalment, a Sant Feliu, aquests alumnes es poden escolaritzar en segones opcions perquè hi ha places».