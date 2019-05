El recompte final treu un regidor a JxCat i el dona a Cs a Lloret

El recompte definitiu realitzat ahir davant la Junta Electoral de Santa Coloma de Farners va restar un regidor a Junts per Catalunya i el va atorgar a Ciutadans a l'Ajuntament de Lloret de Mar. D'aquesta manera, la llista encapçalada per Jaume Dulsat (JxCat) continua essent la més votada, però passa de 7 regidors a 6. El PSC es manté en segon lloc amb 5 representants, mentre que Ciutadans passa de 3 a 4 regidors i es converteix en la tercera força del consistori. D'aquesta manera, ERC, que té tres representants, cau fins al quart lloc. Finalment, els comuns continuen tenint dos regidors i els independents de Força Lloret, un.

Aquest canvi es va produir després que es detectés un error en la introducció de les dades electorals, ja que s'havien comptabilitzat prop d'un centenar de vots de Ciutadans a altres partits. Un cop corregit l'error, i després d'aplicar la llei d'Hondt, la formació taronja, encapçalada per Jorge Hernández, va aconseguir 1.683 vots al municipi, que li van donar el quart regidor en detriment de JxCat.

L'escenari de possibles pactes, doncs, queda més obert que mai. El candidat de JxCat i actual alcalde, Jaume Dulsat, ho té clar: les urnes han avalat la gestió del govern de JxCat, PSC i ERC, ja que tots els partits han pujat en nombre de vots i de percentatge, i per tant la seva prioritat serà treballar per repetir el pacte de govern que ha funcionat durant aquest mandat. Per a Dulsat, malgrat perdre un regidor, queda «àmpliament demostrat» que els veïns de Lloret han votat «continuïtat», i recorda que JxCat ha guanyat les eleccions amb una diferència de 700 vots respecte la segona força, que és el PSC. De cares al proper mandat, creu que cal un govern «de molt de consens» per poder impulsar projectes de gran calat al municipi, i si es reedités el pacte amb socialistes i republicans tindrien 14 dels 21 regidors, una majoria més que suficient. De fet, JxCat (6 regidors) i PSC (5) en farien prou per tenir majoria absoluta, però Dulsat creu que ERC ha tingut un paper molt actiu en l'actual govern i per això voldria que en continuessin formant part.

Per la seva banda, el cap de files del PSC, Francisco Pastor, es vol perdre les coses amb «calma» i «responsabilitat», i està obert a parlar amb tothom. «No estem a favor d'un escenari en concret», indica. Respecte a la possibilitat de reeditar el tripartit actual, es mostra cautelós: «Governar a tres durant aquesta última legislatura tenia sentit per donar estabilitat, però ara, amb dos, ja la tenim garantida, de manera que s'hauria de mirar si es justifica la incorporació de partits innecessaris», assenyala.

Des d'ERC, Jordi Orobitg també creu que caldrà explorar diferents opcions. Després que el canvi en el recompte els hagi fet passar de ser tercera a quarta força, els republicans estan disposats a parlar, però si al final consideren que el més convenient és anar a l'oposició, ho faran «tranquil·lament».



Suport dels comuns al PSC

Mentrestant, els comuns, que s'han quedat amb dos representants, estan disposats a investir el socialista Francisco Pastor com a alcalde, i proposen un pacte de govern tripartit d'esquerres amb PSC i ERC; amb la possibilitat que Força Lloret els donés suport des de fora o des de dins del govern. El seu cap de llista, Miguel García, assegura que, si el PSC fa el pas, els comuns li poden garantir els seus vots per a la investidura, però en canvi descarta absolutament que puguin arribar a algun tipus d'acord amb Ciutadans.