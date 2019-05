Tornen les pancartes per la llibertat dels presos a les institucions

El període electoral ja és història, i després de dos mesos de requeriments, denúncies i enrenou amb motiu de la retirada de les pancartes reivindicatives, els consistoris que en tenien de col·locades a les seves balconades ja tornen a tenir l'opció de moure fitxa. Alguns ajuntaments gironins ja les han tornat a penjar, uns altres ho faran al llarg de la setmana, i n'hi ha que prefereixen deixar l'assumpte en mans del proper equip de govern.

A Girona, a l'Ajuntament i a la Delegació de la Generalitat les pancartes que hi onejaven han tornat a aparèixer dos mesos després que la Junta Electoral requerís retirar els símbols de les façanes d'edificis públics per mantenir la imparcialitat en període electoral. En el cas de l'Ajuntament, la van haver de treure per les dues denúncies presentades per part de Ciutadans i del PP respectivament. Fins ara hi havia una proclama on es llegia «Llibertat d'Expressió».



Tornen els peixos pacífics

La pancarta de «Llibertat peixos pacífics» penjada al balcó de Port de la Selva el passat març que es va fer cèlebre pel seu contingut irònic ha tornat al consistori. Després de que la Junta Electoral enviés un requeriment personal a l'alcalde, Josep Maria Cervera, es va optar per retirar-la. Ahir, el regidor Roger Pinart va anunciar per Twitter que s'havia tornat a penjar. El batlle va indicar que la decisió de mantenir aquesta pancarta respon a la «mostra del surrealisme que patim de l'Estat i de la justícia», i com a prova que «la repressió que vivim no s'ha acabat, sinó que anirà a més».

A Bàscara avui recuperaran la lona que es va penjar sota una petita bandera espanyola i on posa «Aquesta bandera oneja per imperatiu legal, la respectem però no és la nostra». En el cas de Vilobí d'Onyar, que es va retirar a l'abril a instàncies de la JEZ per una denúncia anònima d'un veí, aquesta no ha marxat mai de la plaça, sinó que es va traslladar a la façana de l'edifici del davant del consistori. L'alcaldessa en funcions, Cristina Mundet, va indicar que avui la Brigada Muncipal la tornarà a posar.

D'altres consistoris com el de Blanes i Sant Feliu de Guíxols opten per deixar l'assumpte a l'aire a l'espera de conformar govern.