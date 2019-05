Amb bicicleta per protestar contra el trànsit de l'avinguda Sant Jordi d'Olot

Els veïns de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot han programat una marxa popular amb bicicleta pel dilluns, dia 3 de juny. La idea és reclamar el seu dret a utilitzar la via com un carrer. Els participants es reuniran a les 18.30 hores al prat del costat de la fàbrica can Gou. Al voltant, de les 19 hores pedalaran per la recta i les tres rotondes de l'avinguda en un recorregut d'anada i de tornada.

Un cop fet el recorregut penjaran tres pancartes al pont elevat que travessa l'Avinguda. La idea és que serveixin per «donar la benvinguda als vehicles que escullen aquesta via per travessar Olot des de la Solfa.

Ara, la intenció de la Plataforma «No és un vial, és un carrer» és tornar la variant d'Olot a les prioritats de la Generalitat i fer que l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa mantingui la reclamació de la variant en primera línia de les necessitats.