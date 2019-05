Cabanes registra la màxima més alta del dia amb 27,3 ºC

Quan falta poc menys d'un mes per començar l'estiu, les temperatures tendeixen a pujar de valent i una mostra d'aixó són els registres d'ahir a la província. La màxima més alta d'ahir va ser a Cabanes, on ja es van superar els 27 graus. La comarca de l'Alt Empordà és la zona de la província on els termòmetres van pujar més.

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que en els propers dies el mercuri no deixi d'elevar-se i ahir va ser el primer dia amb màximes més destacades. A Castelló d'Empúries es va arribar als 26,6 graus, a Torroella de Fluvià n'hi va haver 26,7 i a Espolla, 25,8 graus.

A la comarca del Baix Empordà també hi va haver una de les temperatures més elevades, amb 25,7 graus a Cruïlles. A Girona ciutat es va arribar als 26 graus. Si es comparen els registres que es van produir el dimecres, es pot veure que s'han vist incrementats en un dia entre tres i quatre graus.

Amb aquests registres alts, comença a ser hora de treure la roba d'estiu en molts casos i la màniga curta imperarà. I no serà estrany que en els pròxims dies la gent ja es deixi veure i fins i tot algun faci alguna remullada a les platges de la Costa Brava.

Les mínimes també van ser força altes en punts de l'Empordà, destaquen els 16,3 graus de Castelló d'Empúries i la mínima de, 16,1 d'Espolla i els 15,2, de Torroella de Montgrí. Les del dia anterior també oscil·laven entre dos i tres graus per sota.

La situació per als pròxims dies és de bonança i les temperatures màximes seguiran a l'alça, segons les previsions meteorològiques del Meteocat.