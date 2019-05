Celrà inicia un projecte per aplicar l'economia social

Celrà va iniciar aquest dijous la primera de les trobades que serviran per redactar el Pla d'Actuació pel Foment de l'Economia Social i Solidària al territori Ter-Gavarres, un projecte que s'emmarca en el Pla Estratègic 2013-2020 que es va impulsar amb la finalitat de treballar des de diverses línies durant 7 anys el desenvolupament de 10 municipis del nord-est del Gironès després de la crisi. Aquest projecte, finançat per la Diputació de Girona amb 11.000 euros, pretén fer una diagnosi de l'economia de la zona i determinar de quina manera es podria implementar una economia social i solidària, entesa com "una economia més holística que posa a la persona al centre, que és més justa i equilibrada i que intenta potenciar el paper de les cooperatives com a formes d'organització més participatives i democràtiques", explica el tècnic de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Celrà, Narcís Torra.

Segons informa el web Celrà.cat, l'Ajuntament de Celrà és l'encarregat de liderar la redacció del Pla d'Actuació pel Foment de l'Economia Social i Solidària al territori Ter-Gavarres, que comprendria la zona al costat del riu Ter que també passa per les Gavarres i que engloba10 municipis: Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Viladasens. El mateix web indica que el projecte es realitza gràcies a la subvenció per a l'elaboració de documents de Planificació Sectorial i Plans d'Actuació de la Diputació. Torra explica que "volem fer un estudi per impulsar aquesta economia al territori, generar dinàmiques de corresponsabilitat i fomentar un model econòmic més social, sostenible i just". El mateix informa que la pròxima trobada serà el 5 de juny entre entitats i cooperatives d'economia social i solidària. El 12 i el 14 de juny es faran dos tallers participatius i la darrera reunió tindrà lloc el 19 de juny amb polítics i tècnics. La data límit per redactar el pla és el proper 30 d'octubre.





Projectes del Pla Estratègic

Torra apunta que "el Pla Estratègic és una iniciativa que l'Ajuntament de Celrà va impulsar perquè, en plena crisi, pensàvem que calia fer alguna cosa per arribar al 2020 en les millors condicions". En aquest sentit, Torra detalla que des del consistori, "vam buscar el suport dels ajuntaments del territori Ter-Gavarres, agafant nosaltres el lideratge". En tots aquests anys, el tècnic apunta que s'han rebut subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Diputació de Girona per dur a terme les diverses línies plantejades. Torra ressalta dos dels projectes realitzats. Per una banda, el 2016 es va fer el projecte "Conrea't" per apoderar i formar en matèria de desbrossament forestal i agricultura ecològica a persones entre 45-50 anys que els costa trobar feina. D'altra banda, Torra destaca el projecte "O-coopa't", "un treball d'empoderament i formació per a persones nou-vingudes, principalment un grup de dones gambianes, per aconseguir feina en el sector de la neteja i les feines de la llar". "De les 20 persones que van participar el 2018, 10 tenen feina, i ara seguim treballant amb les altres 10".