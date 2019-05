Cinc granges del Pla de l'Estany obren les portes en el quart Benvinguts a Pagès

La quarta edició de Benvinguts a Pagès se celebrarà aquest cap de setmana al Pla de l'Estany amb la participació de cinc explotacions agràries. El programa inclou visites guiades a les granges en una iniciativa adreçada sobretot a famílies que, tal com va dir el president en funcions del Consell, Jordi Xargay, podran conèixer «d'on ve i com es produeix a la comarca».

Enguany hi participen les explotacions Nous Can Llavanera i La Dolça Abella, ambdues de Crespià; Mas Auró, d'Esponellà; Can Masó Petit, de Camós; i Biórica, de Sant Miquel de Campmajor.