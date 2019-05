ERC busca un govern el més ampli possible a Blanes

El triple empat del 26-M a Blanes (cinc regidors per a ERC, cinc per al PSC i cinc per als comuns) ha deixat el panorama d'allò més obert a l'hora dels pactes. Però després de la inestabilitat viscuda durant els quatre darrers anys, el candidat de la llista més votada, Àngel Canosa (ERC), té clar que li agradaria aconseguir un govern el més ampli possible que porti estabilitat a la vila, i ja ha començat a treballar per aconseguir-ho. «Sempre hem dit que el camí passa per treballar conjuntament», indica el republicà, que ja ha començat les reunions amb els representants de les altres forces.

De moment, els republicans ja han parlat amb els comuns, amb qui hi ha bona sintonia, i properament ho han de fer amb el PSC. En aquest sentit, els comuns tenen clar que la seva prioritat serà treballar a favor d'un govern progressista amb ERC i PSC, per tal d'aportar a Blanes «l'estabilitat que necessita», en mans del seu cap de llista, Jordi Urgell.

A banda del triple empat a cinc, a l'Ajuntament de Blanes també han entrat JxCat, amb tres regidors, i Ciutadans, amb tres representants.