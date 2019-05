Esquerra i Som Gent del Poble negocien un acord a Palafrugell

Esquerra Republicana i els independents de Som Gent del Poble estan negociant per poder arribar a un acord a Palafrugell. Els republicans, que actualment ostenten l'alcaldia, han obtingut set regidors, els mateixos que el PSC, que ha estat la força més votada per un estret marge de vots.

Descartat un acord entre ERC i PSC, tots dos han anat a buscar possibles socis. I de moment, Som Gent del Poble, que ha obtingut tres regidors, prioritza pactar amb els republicans, ja que no volen arribar a cap acord «amb les forces del 155». De moment, els dos partits han parlat i hi ha bona sintonia, tot i que les negociacions no estan ni molt menys tancades. En cas que aconseguessin arribar a un acord, però, encara els faltaria un altre partit per poder arribar a la majoria absoluta, i la intenció dels republicans llavors és obrir converses amb JxCat. Si l'acord tripartit sumés, tindrien dotze dels 21 regidors i Josep Piferrer (ERC) podria encarar quatre anys com a alcalde de Palafrugell.

Les coses es compliquen, doncs, per al PSC de Juli Fernández, que recorda que ha guanyat les eleccions municipals. De fet, el 2015 va ser la llista més votada i va aconseguir la vara d'alcalde amb un govern en minoria, però va perdre el poder per una moció de censura d'ERC i PDeCAT a mig mandat. En aquesta ocasió, considera que les urnes no han avalat el govern republicà, i per això la seva prioritat seria formar una coalició d'esquerres amb Som Gent del Poble i els comuns, que tenen un repersentant. Aquesta aritmètica, però, és complicada perquè Som Gent del Poble no la veu amb bons ulls.