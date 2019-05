La Generalitat exercirà d'acusació per les càrregues de l'1-O

L'Audiència de Girona avala que la Generalitat exerceixi d'acusació en la investigació oberta contra les càrregues de l'1-O a Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. L'origen de la causa és la querella col·lectiva interposada pels tres ajuntaments.

El jutjat d'instrucció 2 de Girona va admetre la personació com a acusació popular de la Generalitat però la fiscalia va recórrer la decisió interposant recurs d'apel·lació. Segons informen els advocats voluntaris, l'Audiència Provincial de Girona ha desestimat el recurs.

A la causa hi ha, de moment, 23 policies nacionals investigats per les càrregues a diferents col·legis de Girona per delictes de lesions, danys i tortures. Estan pendents de declarar al jutjat. Encara no s'han pogut identificar cap dels guàrdies civils d'Aiguaviva i Sant Julià de Ramis.