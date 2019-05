La Guàrdia Civil de Girona subhastarà 267 armes, la major part escopetes

La Guàrdia Civil subhastarà 267 armes. L'arsenal està format per 194 escopetes, 26 pistoles, 24 carrabines, sis rifles i 15 revòlvers. L'acte es realitzarà el 10 juny i la modalitat és la del sobre tancat. El sistema de pagament per sobre tancat obliga els compradors a posar en un sobre el preu que estan disposats a pagar juntament amb el comprovant que han pagat a Hisenda el 25 per cent del preu que posin a l'arma.

Les armes a subhastar es trobaran exposades al públic a la comandància de la Guàrdia Civil a Girona. Tot l'arsenal es podrà veure del 3 al 7 de juny entre les nou del matí i la una del migdia.

L'última subhasta es va fer el setembre passat i en aquella ocasió hi havia menys armes, 234.

Cal recordar que les armes arriben a mans del cos policial després que en la seva majoria els seus propietaris les hagin entregat després que els hagi caducat la llicència i que després de dipositar-les als policies i passat un any no les han tornat a reclamar. També hi ha alguna peça que prové de gent que es vol desprendre de l'arma. I fins i tot n'hi ha de procedents d'algun afer judicial o de comissos policials.

L'obertura pública dels sobres començarà a les 9 del matí del dia 10 de juny a les mateixes dependències de la comandància de Girona.

Aquest tipus d'acte sol atraure caçadors i persones que es dediquen al tir olímpic. Per poder saber si aconseguiran l'arma que desitgin hauran d'esperar el dia 10.